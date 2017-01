Dieter Harting schleift und wachst, Kollege Benedikt Trockel passt die Bindungen an. Foto: Ulrich Gösmann

Wer schnell auf der Piste sein will, muss vorher in die Skiwerkstatt. Dort wird geschliffen und gewachst, bis das Brett von unten glänzt.

Von Ulrich Gösmann

Schneit‘s, machen seine Schleifer Überstunden. „Dann wollen die Leute gleich alle auf einmal für ein, zwei Tage rüber nach Winterberg .“ Dieter Hartings beschleunigt ihr Vergnügen – und macht es nebenbei noch sicherer. Der 63-jährige Ahlener ist bei Sport Arnemann Schleifer und Wachser in einer Person. Wintersaison – das heißt Skiwerkstatt! Je weißer die Wochen, desto mehr Umdrehungen auf seiner Polierpiste.

Hartings, einst Schlosser auf „Westfalen“, ist Experte aus Leidenschaft. Wer Interesse an seiner Arbeit zeigt, verlässt die Werkstatt als Fachmann. Doch bitte erst die Ohrenschützer auf. Und dann: Maschinen los.

Zehn Minuten dauert‘s – und ein abgelaufener Ski ist wieder flott für die Piste. Einmal die Bretter über den Bandschleifer, dann über den Seitenkanten- und Steinschleifer. Arbeitsgang um Arbeitsgang glättet sich der Belag, bekommt Struktur und eine frische Wachsschicht. „Auf glatter Oberfläche wäre das Wachs sofort weg. Darum Struktur“, ruft Hartings rüber. Seine Hände gleiten über den fertigen Ski. Glatt und glänzend – so muss er sein. Ein anderer ist noch eingespannt. Ratscher im Belag. Autsch! Die hat er sich auf unsauberem Schnee reingezogen. Die Flickpistole muss ran. Mit 320 Grad Hitze legt sich Kunststoff geschmeidig auf die Schadstellen. Dann darf auch er durch die Schleifer.

Zum monotonen Surren der Schleifbänder das aufschreckende Knallen des Bindungseinstellgerätes. Kollege Benedikt Trockel passt ein Paar Schuhe und Skier aufeinander an. Newtonmeter zählen, um im Fall des Falles blitzschnell aus dem Stiefel zu kommen. Zwei Versuche, keine Reaktionen. Aber beim dritten Mal klackt‘s. Das Prinzip ist ein einfaches: „Wenn man fährt und stürzt, fliegen die Skier automatisch weg“, erklärt Juniorchef Georg Arnemann. Verletzungen ließen sich vermeiden, wenn der Ski jedes Jahr frisch eingestellt werde. In voller Bereitschaft sei dann auch die Metallfeder, die in der Bindung steckend auf abrupte Reize blitzschnell reagiert und loslässt.

Doch allem voran muss die Bindung zum Läufer passen. Gewicht, Alter, Geschlecht und Knochenzustand fließen in persönliche Berechnungen ein. Georg Arnemann: „Bei älteren Menschen brechen die Knochen schneller. Bei jüngeren sind sie elastischer.“ Und auch das Kniegelenk bedarf einer personifizierten Bestandsaufnahme.

Mit Schwung über den Wachser. Foto: Ulrich Gösmann

Alle Jahre wieder im November stehen die ersten Kunden mit ihren Brettern im Laden. Viele auch von auswärts, weil nicht jeder Sportladen eine eigene Skiwerkstatt hat, wie der Geschäftsmann erzählt. Hauptsaison ist erst im Januar und Februar – und darüber hinaus je nach Wetterlage. Ostern kommen dann die, die es in den letzten weißen Ferien in die Alpen zieht.

Und im Sommer – Winterpause? „Nicht ganz. Dann beflocke ich T-Shirts“, ruft Dieter Hartings lachend rüber. Die Ohren unter seinen Orange farbenen Schützern verdeckt, mit Schwung am Wachser, der auch in der Skiwerkstatt sportliche Leistungen abverlangt.