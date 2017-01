Von Dierk Hartleb

So viel steht schon fest: Am 14. Mai besteht für die Bediensteten im Rathaus Urlaubssperre . Nicht weil Muttertag ist, sondern weil an diesem Tag der neue Landtag gewählt wird. „Das ist aber nicht außergewöhnlich“, betont Silke Fischer , die das städtische Wahlamt leitet, sondern seit Jahren geübte Praxis.

Für den Wahltag werden 225 Helfer benötigt. Die Versuche, über die Parteien Personal zu rekrutieren, sind meistens nicht so erfolgreich. Auch engagierte Bürger und vor allem die Gruppe der Erstwähler hat Silke Fischer im Blick, wobei sich die Resonanz auch hier eher in Grenzen hält. Die 225 Wahlhelfer verteilen sich auf 22 Stimmlokale und fünf Briefwahlvorstände, die ebenfalls personell bestückt werden müssen.

Das ganze Prozedere wird sich im Herbst zur Bundestagswahl wiederholen. Allerdings steht der genaue Termin bislang noch nicht fest. „Wir warten noch auf die Mitteilung“, erklärt Silke Fischer.

Als wenn zwei Wahltermine noch nicht genug wären, kommt auf die Stadt noch ein Volksbegehren zu. Seit Donnerstag dieser Woche sammelt die landesweite Bürgerinitiative „G 9 jetzt“ Unterschriften für die Durchführung eines Volksbegehrens für die Wiedereinführung von G 9 an den weiterführenden Schulen. Nachdem die Landtagsparteien die generelle Wiedereinführung abgelehnt hatten, haben die Initiatoren ihre Unterschriftenaktion gestartet. Die Listen müssen ab 2. Februar auch in den Rathäusern ausgelegt werden und an vier Sonntagen müssen die Rathäuser bis 7. Juni dazu geöffnet werden.