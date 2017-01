Ei nen Abend ganz im Zeichen von Wortwitz und Sprachspielereien erlebt das Publikum am heutigen Abend um 20 Uhr im Saal Sandgathe der Musikschule innerhalb der Veranstaltungsreihe „Spezial“ der Kulturgesellschaft Ahlen.

Die Schauspielerin Ulrike Schlottbohm und der Spracherzieher Uwe Schürmann verstehen es vortrefflich, Texte zum Klingen zu bringen und aus Gedichten und kurzen Passagen von Bertolt Brecht, Georg Kreisler und Christian Morgenstern in szenischem Spiel kleine Kabinettstückchen entstehen zu lassen. Den musikalischen Rahmen bildet Mechtild Lendermann am Flügel. Passend zum gesprochenen Wort wählt sie geschickt Kompositionen aus, nimmt mit Feingefühl Stimmungen auf und begleitet Rezitationen und Gesang mit Spielfreude und Einfallsreichtum.

Ulrike Schlottbohms Begeisterung für das Theater führte sie von Kindesbeinen an über Aufführungen auf dem heimischen Dachboden hin zum Studium der Theaterpädagogik in Münster bei Enrico Otto. Sie spielte über viele Jahre in mehreren Ensembles. Dabei richtete sie ihr Interesse zunehmend auf das Kammerspiel. Von dort war es nur ein kleiner Schritt hin zur szenisch und musikalisch gestalteten Rezitation.

Mechtild Lendermanns Liebe zur Musik existierte von Anfang an: Im zarten Alter von fünf Jahren bestand sie auf Klavierunterricht und während der Schulzeit traf sie die Entscheidung, die Musik zu ihrem Beruf zu machen. Nach dem Abitur nahm sie ihr Studium an der Staatlichen Hochschule für Musik Detmold auf und vervollständigte anschließend ihre Ausbildung zur Pianistin in Meisterkursen. 1993 nahm sie ihre Lehrtätigkeit an der Musikschule Beckum-Warendorf auf und leitet den Fachbereich Klavier.

Mit der Rolle des Professor Higgins aus Pygmalion, der dem Londoner Blumenmädchen Eliza das vornehme Sprechen beibringt, war Uwe Schürmann schon als Jugendlicher die Entscheidung für den zukünftigen Beruf vorbestimmt: Er sbsolvierte das Studium zum Sprecherzieher bei Rudolf Rösener in Münster, gefolgt von einer langjährigen Assistenz bei Horst Coblenzer vom Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Die dabei geweckte Leidenschaft für die Rezitation führte ihn auf der Bühne zur Begegnung mit Ulrike Schlottbohm. An der Abendkasse (ab 19 Uhr) gibt es noch Karten zum Preis von 15 Euro, ermäßigt 12, 10 und 5 Euro.