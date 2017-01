Sie nennen sich „The Roots“ und haben sich gesucht und gefunden. Im Repertoire hat die Band Rock, Rock-Balladen, Country und alles, was Spaß macht.

Lust auf handgemachte Livemusik? Am Samstag, 14. Januar, spielen „The Roots“ in der „Zisterne“.

„The Roots“ laden ein – und zwar für Samstag, 14. Januar, in die Gaststätte „ Zisterne “ am Markt. Ab 21 Uhr gibt‘s Livemusik : „Wir haben fleißig geprobt und möchten unser neues Programm vorstellen“, sagen die Bandmitglieder.

„The Roots“, das sind Jörg Wolf (Fingerstyle Gitarre und Gesang), Ludger Eckel (Gitarre und Gesang), Hansi Hartings (Cajon und Percussion), Wolfgang Brand (Bass) und Günter Knipping (Gitarre, Gesang, E-Gitarre, Banjo, Bass, Flöte und Harp).

„The Roots“, das sind auch fünf „musikverrückte Alte“, die sich gefunden haben und es noch mal krachen lassen wollen. Rock, Rock-Balladen, Blues, Country und alles was ihnen Spaß macht, haben sie in ihrem Repertoire. In der oben genannten Formation spielen die Ahlener Musiker bereits seit Ende 2015 zusammen.