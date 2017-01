Die Stiftung „Bridge of Hope“ bekam im vergangenen Jahr 6000 Euro an Spenden aus Ahlen und sagt dafür „Dankeschön“. Pfarrer Joseph Thota (r.) besucht die einzelnen Hilfsprojekte regelmäßig. Foto: Bridge of Hope

Die Stiftung „Bridge of Hope“ ist in Ahlen dank Pfarrer Joseph Thota bekannt: Im vergangenen Jahr kamen 6000 Euro an Spenden zusammen.

Pfarrer Joseph Thota hat auch im Jahr 2016 mehr als 6000 Euro für seine Stiftung „Bridge of Hope“ gesammelt. Der Großteil der Spendengelder kam wieder von Ahlener Bürgern. Mit diesem Betrag konnte die Stiftung große Hilfe für bedürftige Menschen im Südosten Indiens in verschiedenen Projekten leisten.

Bei seiner letzten Indienreise vom 13. Oktober bis 14. November besuchte Joseph Thota die Projekte der Stiftung. So wurde für 250 Kinder Schulkleidung und für den Unterricht benötigtes Material zur Verfügung gestellt. Dabei unterstützt die Stiftung interreligiös, die Mädchen und Jungen gehören nicht nur dem Christentum an, sondern auch dem Hinduismus und dem Islam. „Die Kinder freuen sich wirklich sehr über die Hilfe aus Ahlen “, hat der Pfarrer wieder auf seiner Reise erfahren. Ein weiteres Projekt ermöglichte 100 Senioren einen Arztbesuch und den Kauf von Medikamenten und Kleidung.

Denn in Indien gibt es keine Krankenversicherung, die Menschen sind im Krankheitsfall auf sich allein gestellt. Viele können sich eine medizinische Versorgung nicht leisten. „Einige Menschen sind deshalb schon paralysiert“, schildert Joseph Thota seine Erlebnisse.

In einem anderen Stiftungsprojekt bekommen 50 AIDS-infizierte Menschen und ihre Angehörigen Unterstützung. 38 Erwachsene und 13 Kinder werden von der Stiftung mit Medikamenten und auch vitaminreicher Nahrung, die erst die Wirksamkeit der Medizin gewährleistet, versorgt.

Für zwei Internate im Bistum Kurnool wurden 2016 Stromspeicher angeschafft, um bei den regelmäßigen Stromausfällen eine bessere Stromversorgung zu gewährleisten. Zudem baute die Organisation in Madepalli, dem Heimatdorf Joseph Thotas, ein weiteres Nähmaschinen-Trainingscenter auf. 40 Frauen lernen hier das Nähen und bekommen so eine berufliche Perspektive.

In der Regel lernen Jugendliche in der Schule in der Muttersprache Telugu. Neun junge Frauen und Männer wurden 2016 in ein Job-Training mit Englischcoaching aufgenommen, um für Bewerbungsgespräche und Bewerbungstests gerüstet zu sein. Mit Erfolg – zwei von ihnen haben bereits eine Anstellung.

Nachhaltigkeit stand auch im Mittelpunkt, als für vier bedürftige Familien Schafe und Ziegen angeschafft wurden, um sich durch Züchtung und mit Schaf- und Ziegenmilch den Unterhalt mit eigener Arbeit zu sichern.

Zudem baut die Stiftung seit Jahren kleine wetterfeste Häuser, damit sozial schwachen Familien ein festes Dach über dem Kopf haben. In 2016 waren es vier Häuser.

Auch das Patenschaftsprojekt macht Fortschritte. Inzwischen haben schon neun Ahlener für monatlich 15 Euro eine Patenschaft für ein Kind übernommen, um ihm den Schulbesuch zu ermöglichen. „Es wäre schön, weitere Paten zu finden“, wünscht sich Joseph Thota. Schwierig gestalte sich die Patenschaft für den 18-jährigen Vinay Vannekuti, der es geschafft hat, den Eingangstest für eine Arztausbildung zu bestehen. Während die Studiumskosten vom Staat übernommen werden, fehlen nun die Mittel für das Internat und den Lebensunterhalt, die monatlich 100 Euro betragen. Einen Teil davon kann „Bridge of Hope“ finanzieren, gesucht wird nun ein Pate, der monatlich mit 50 Euro unterstützen kann.