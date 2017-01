Nach gut dreimonatiger Pause ist das „Art-Hotel“ wieder in der gastronomischen Landschaft der Wersestadt vertreten. Die neue Pächterfamilie Rahenbrock stellte am Samstag bei der offiziellen Wiedereröffnung das künftige Konzept des Vier-Sterne-Hauses vor.

Von Christian Wolff

„Bis in den letzten Winkel“, betonte Uwe Rahenbrock , sei das „Art-Hotel“ in den vergangenen Wochen und Monaten erneuert worden. Seit dem 2. Januar ist das Manko an Hotelbetten in Ahlen , das Unternehmer wie Vereine und Kulturveranstalter seit der unverhofften Schließung des Betriebs an der Warendorfer Straße beklagt hatten, wieder ausgeglichen.

Am Samstag feierte der neue Pächter, der bereits seit 20 Jahren erfolgreich das Restaurant „Chagall“ führt, die offizielle Wiedereröffnung mit Familienmitgliedern, Freunden und Ehrengästen aus Handwerk und Gesellschaft. Rahenbrock – gelernter Koch und Betriebswirt des Hotel- und Gaststättengewerbes – wird von Ehefrau Tanja und Sohn Tim nach Kräften unterstützt. „Ohne sie könnte ich so manche Idee, die ich habe, gar nicht umsetzen“, gestand der Pächter, der neben seinem etablierten Restaurant an der Weststraße nun ein nicht unbedeutendes zweites Standbein hat. Die Betriebsleitung des Hotels liegt fortan in den Händen von Michael Schardien. Das fünfköpfige Team für Rezeption und Service besteht zum Teil aus erfahrenen Mitarbeitern, die das Haus seit Jahren kennen.

Den gewissen „Aha“-Effekt verspürten die Eröffnungsgäste bereits beim Entree, wo neuerdings ein großer Bildschirm aktuelle Nachrichten verbreitet. Buchungen erfolgen seit Jahresbeginn auch per Internet, selbstverständlich auch weiterhin telefonisch oder persönlich. „Sie können in den Hotelzimmern gerne probeliegen. Aber vorher bitte die Schuhe ausziehen“, sagte Uwe Rahenbrock bei seiner kurzen Begrüßung mit einem Augenzwinkern.

Alle Räume, auch im Tagungsbereich, wurden detailliert neu in Szene gesetzt. Die Eisenkonstruktion der Fassade sowie die 26 Doppel- und Einzelzimmer, die Bäder und Personalräume unterzogen vornehmlich lokale Fachleute einer Überarbeitung, hinzu kamen neuer Wandanstrich, aufgefrischtes Mobiliar, eine Modernisierung der gesamten Küchen- und Haustechnik. Zum Standard gehören Telefon und Flach-TV auf allen Zimmern, dazu jeweils ein Tresor für Wertsachen und fürs ganze Haus ein W-LAN-Zugang.

„Ich bin sehr froh, dass es hier weitergeht“, hielt Bürgermeister Dr. Alexander Berger fest. Als Vier-Sterne-Haus sei das „Art-Hotel“ für die Stadt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, dessen Notwendigkeit gerade in den Monaten der Schließung an vielen Stellen offensichtlich geworden ist. „Noch ein paar Betten mehr könnte Ahlen durchaus vertragen“, so Berger. Dass nun Kunst-Museum, „Chagall“ und „Art-Hotel“ noch enger zusammenrücken, wurde ebenfalls von allen Seiten begrüßt. Innerhalb dieses Konzeptes, so Udo Hinkelmann von der Winkelmann Immobilien GbR, könne man sich „gegenseitig passgenau die Bälle zuspielen“.

„Wir freuen uns, wie unser gesamtes Team, über die neue Aufgabe und werden mit viel Elan und Professionalität an der Gästezufriedenheit arbeiten“, sagte Uwe Rahenbrock. „Unbedingtes Ziel ist eine Atmosphäre der Ruhe für alle Gäste – ob Besucher, Tourist oder Geschäftsmann.“ Das Schlagwort sei „Entschleunigen“.