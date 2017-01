Passanten griffen beherzt ein: So konnte am Samstag ein junger Mann festgehalten werden, der sich mutmaßlich an der Auslage von Gold Fischer bedient hatte.

Von Dierk Hartleb

Dem beherzten schnellen Eingreifen einiger Passanten hat es Raphael Fischer zu verdanken, dass ein Raubüberfall auf sein Juweliergeschäft am Samstag schnell aufgeklärt werden konnte und er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zumindest den Großteil der erbeuteten Uhren zurückerhalten hat.

Trotz winterlicher Temperaturen herrschte in der Fußgängerzone in Höhe des Mariengartens am Samstagvormittag reges Treiben, zu dem auch zwei Informationsstände beitrugen: Die Werbende Gemeinschaft begrüßte die Passanten mit einem Glas Sekt zum neuen Jahr und die SPD brachte sich mit Glühwein und heißem Apfelsaft in Erinnerung.

Kurz vor 12.30 Uhr herrschte plötzlich große Aufregung vor Gold Fischer. Ein junger Mann stürmte aus dem Geschäft und bog nach links in Richtung Markt ab, verfolgt von einer Mitarbeiterin, die rief: „Haltet ihn.“ Aufmerksam verfolgte Fabian Recker vor der gegenüberliegenden Seite das Geschehen und er entschloss sich sofort, die Verfolgung des jungen Mannes aufzunehmen. Der lief vorbei an der neuen Gaststätte „La Piazza“ und bog dann vor dem „Steinofen“ in die Hellstraße ein. „Unterwegs verlor er schon einige der gestohlenen Gegenstände“, berichtete Recker, der am SPD-Stand Glühwein ausgeschenkt hatte.

Auf seinen Ruf, den flüchtenden Dieb anzuhalten, reagierte ein junges entgegenkommendes Paar, das den Mann stoppte. Gemeinsam hielten die Verfolger den Flüchtigen fest, der seinen Widerstand angesichts der Übermacht aufgab. So konnte er zurück in die Oststraße geführt werden. Die zwischenzeitlich informierte Polizei war kurz danach zur Stelle und nahm den mutmaßlichen Täter fest, eine Begleiterin wurde ebenfalls verhört.

Goldschmiedemeister Raphael Fischer schilderte das Geschehen anschließend so: Beide Personen seien zuvor in seinem Geschäft gewesen. Die Frau habe sich nach einem Halsschmuck, einem silbernen Anhänger umgesehen, aber keine Beratung gewünscht, während der junge Mann sich in einer anderen Ecke aufhielt. Er wolle sich nur umsehen, antworte er auf Befragen. Danach verließen beide das Geschäft, um später wieder zurückzukehren. Eine zweite Mitarbeiterin, die bislang nicht involviert war, wurde in den in den hinteren Bereich des Verkaufsraums gebeten.

Aufgeschreckt durch Geräusche, eilte sie nach vorne und sprach den jungen Mann an. Der ergriff daraufhin die Flucht. Er hatte sich, wie später festgestellt wurde, an einer Auslage zu schaffen gemacht und augenscheinlich alles zusammengerafft, dessen er habhaft werden konnte.

Ob alle gestohlenen Gegenstände bei der anschließenden Durchsuchung wieder aufgetaucht sind, konnte Fischer noch nicht sagen.