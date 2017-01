So wird ein Bürgermeister zum närrischen Akteur: Bauchredner Minze holte Dr. Alexander Berger auf die Bühne und verwandelte ihn in seine Bauchredner-Puppe. Foto: Reinhard Baldauf

Ein großes karnevalistisches Programm bis in den späten Abend haben „Schwarz-Gelbe Funken“ und „Nett un oerndlik“ am Samstag auf die Bühne gebracht. Das Publikum im voll besetzten Hof Münsterland war begeistert.

Von Reinhard Baldauf

Das hätte für zwei eigenständige Gala-Prunk-Sitzungen ausgereicht, was „Schwarz-Gelbe Funken “(SGF) und die KG „Nett un oerndlik“ bei ihrem „Westfälischen Galaabend “ auf die Beine gestellt hatten.

Der Saal im „Hof Münsterland “ war überfüllt. Kein Wunder, schließlich ist „Nett un oerndlik“ die federführende Gesellschaft in dieser Session. Schon um 19.30 Uhr wurde gestartet und weit nach Mitternacht ging es auf der Bühne noch immer hoch her. Die Mischung aus eigenen Programmpunkten und Gästen kam sehr gut an.

Viel Tanz zu Beginn, wie überhaupt im ganzen Programm, und dann schon der erste Höhepunkt mit dem letzten öffentlichen Auftritt von Kinderprinzenpaar Collin I. und Marie I. mit Kyra an der Standarte. Vor Bauchredner Minze legten die Tanzmariechen und Gardetänzerinnen eine flotten Can Can auf die Bühne.

Minze hatte nicht nur seine Handpuppe mit, sondern holte sich auch Verstärkung auf die Bühne. „Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung“, befand der Künstler, als er Dr. Alexander Berger zu sich rief. Der Bürgermeister bekam eine Maske verpasst und die Worte, die ihm von Minze in den Mund gelegt wurden, unterstrich Dr. Berger dabei mit den passenden Gesten. Das Stadtoberhaupt sorgte so fleißig für Lacher.

Fotostrecke Foto: Reinhard Baldauf

Der absolute närrische Höhepunkt war der Einzug von Stadtprinz Pille I. mit großem Gefolge zu den Klängen der „Happy Trumpets“. Klar, da waren dann Geschenke und Orden fällig. Die Tollität zeigte sich zusammen mit den Adjutanten Ludger Karshüning und Hans Bongen sowie Standartenträger Heinzpeter Przyluczky als Stimmungsmacher. So gab es einen Tanz mit beleuchtenden Handschuhen, aber auch den „Gangnam Style“. Schließlich hatte seine Garde lautstark gefordert: „Wir wollen den Prinzen sehen.“

Mit Katrin und Alex folgte fast ein eigener kleiner Galaabend im Großen. Katrin Rings und Alexander Bussmeier hatten sich mit Jonas Künne musikalische Verstärkung geholt. Der Frontmann von „Black Rust“ wirbelte mächtig mit der Gitarre. Als „Ingeborg“ und „Heinz“ boten die SGF-Akteure Lustiges aus dem Leben. Veganer waren ein Thema: „Früher wurde das gegessen, was auf den Tisch kam“, zeigte sich Ingeborg pragmatisch – und bekam Szenen-Applaus.

Bekannte Lieder gehörten mit zum Programm von Katrin und Alex. Beim „Griechischen Wein“ ging es um eine Bergleute-Kneipe in Ahlen. Da kam bei vielen schon Wehmut auf. Aber auch altengerechtes Wohnen war ein Punkt: Die beiden sahen in der Innenstadt nur noch Seniorenwohnungen. Die gewollte, glatte Pflasterung des Marktplatzes mache diesen zum „Senioren-Spielplatz“. Heimatgefühle sprachen Katrin Rings und Alexander Bussmeier auch direkt an. In einem Lied hieß es: „Es gibt kein Wort, das sagt, wie ich fühl’, wenn ich an Ahlen denk’. . . wenn ich an meine Heimat denk’.“ Ein Innenhalten im Publikum, dann stürmischer Applaus.

Das „Duo Firlefanz“ bekam ebenfalls viel Beifall nach seinem närrischen Gesangunterricht. Schlager von Helene Fischer bis zum Alpenrock präsentierten „Die Junx“ aus Hamburg. Die beiden Moderatoren des Abends, Dominik Isermann und Karl-Heinz „Carlo“ Wilk, hatten dann mit der Showband „De Bajaasch“ noch einen weiteren musikalischen Höhepunkt zu bieten.