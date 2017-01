Applaus fürs neue Kinderprinzenpaar: Florian I. und Mia I. wurden am Sonntagnachmittag in der Stadthalle proklamiert. Rechts Standartenträger Marius. Foto: Ralf Steinhorst

Von Ralf Steinhorst

Florian I. (Hoffert) und Mia I. ( Häger ) sind die 48. Kindertollitäten des Ahlener Karnevals . Zusammen mit Standartenträger Marius Stiemer wurden sie am Sonntagnachmittag beim Galanachmittag der Kükengarde mit einem rauschenden Fest in der Stadthalle proklamiert.

Zuvor wurden aber ihre Vorgänger Collin I. (Burian), Marie I. (Starke) und Standartenträgerin Kyra Thiemann mit großem Lob für ihre gelungene Regentschaft bedacht und gebührend verabschiedet.

Kinderprinz Florian I. (Hoffert) ist elf Jahre alt und wird auch Flo genannt. Er besucht die sechste Jahrgangsstufe der Fritz-Winter-Gesamtschule und ist in seiner Freizeit sportlich, wenn es ihn auf die Matte zum Judo zieht. Er ist seit zwei Jahren im Karneval aktiv und gehört den „Happy Trumpets“ an. Sein Lieblingslied im Karneval ist das „Feuerwasser“.

Mia I. (Häger) ist die neue Kinderprinzessin und hat den Spitznamen Mimi. Sie ist elf Jahre alt und geht in der Sekundarschule in die fünfte Jahrgangsstufe. Auch sie ist sportlich aktiv, sie tanzt gerne. Seit sechs Jahren gehört sie der Kükengarde an und ist seitdem im Karneval dabei. Wie Florian I. hört sie am liebsten das Lied „Feuerwasser“.

Schon seit Jahren kennen sich Kinderprinz Florian I. und der neue Standartenträger Marius Stiemer, denn Marius spielt ebenfalls bei den „Happy Trumpets“. Mit 13 Jahren ist Marius der Älteste im Kinderregenten-Trio und besucht die Fritz-Winter-Gesamtschule in der achten Jahrgangsstufe. Sportlich ist er beim Badminton zu Hause. „Ohne Karneval können wir nicht sein“ findet er und hat dieses Motto auch gleich zu seinem Karnevals-Lieblingslied erkoren.

Die neuen Kindertollitäten dürfen sich auf reichlich Unterstützung aus ihren Familien verlassen, denn diese sind auch bereits seit Jahren im Ahlener Karneval aktiv.

Mit Spannung sehen die neuen Kinderregenten der Session entgegen und freuen sich besonders auf den Rosenmontag als Sessionshöhepunkt, um sich dann allen Narren beim Umzug präsentieren zu können.

Nachdem sie die Regentschaft am Sonntagnachmittag übernommen hatten, gehörten Stadtprinz Pille I. (Peter Przyluczky), Bürgermeister Dr. Alexander Berger sowie der BAS-Vorsitzende Christian Weirowski zu den ersten Gratulanten. (Weiterer Bericht folgt).