Von Dierk Hartleb

Eine Wühlmaus kann schon ziemlich gemein sein, zumal wenn sie ihr zerstörerisches Werk auch an der Sprache auslässt. So wie es Fred Endrikat in seinem Gedicht beschreibt, in dem das Nagetier von der Wurzel zuerst das W und dann dem Worttorso auch die Endung raubt und nach und nach nichts mehr übrig lässt von dem verbalen Wurzelwerk.

Mit solchen sprachlichen Kabinettstückchen und lautmalerischen Kapriolen unterhielten Ulrike Schlottbohm , Uwe Schürmann und Mechtild Lendermann als Ensemble „Tönende Texte“ ihr Publikum am Samstagabend im Saal Sandgathe knappe zwei Stunden.

Für ihren durch das vorhergesagte Blitzeis gefahrenvollen Tanz auf spiegelglatten Straßen und Zuwegen zum Veranstaltungsort wurden die Besucher von den drei Künstlern mit allerlei Kostbarkeiten und Köstlichkeiten entschädigt, die die deutsche Sprache zu bieten hat.

Es muss nicht unbedingt, kann aber durchaus die „Ursonate“ des Dadaisten und Merz-Künstlers Kurt Schwitters sein, die Uwe Schürmann mit ihren halsbrecherischen pgiff und fms-Lauten vortrug, als wäre sie ein Geburtstagsgedicht. Wie eine komödiantische Steigerung wirkte die anschließende Interpretation der Gedichte „der mund“ und „die lippen“ des Wieners Ernst Jandl durch Uwe Schürmann, der dem geschriebenen Wort bildhaft Ausdruck verlieh, indem er den klaren Ansagen seiner Bühnenpartnerin Ulrike Schlottbohm Folge leistete.

Natürlich blieb das ewig junge Thema Frau und Mann nicht außen vor. Jandl offenbart in seinem Kurzdrama „mal franz mal anna“, das Mechtild Lendermann mit ihren Zuweisungen moderierte, seine pessimistische Sicht zwischenmenschlicher Kommunikation. Bei dem Berliner Komponisten Rainer Bielefeldt und der Textdichterin Edith Jeske klingt der Meinungsaustausch in dem Lied „Wir zwei sind ein Paar“ in der musikalischen Begleitung am Flügel zwar heiter und beschwingter, aber die beiden lassen verbal die Fetzen fliegen. Und wenn Frau erst einmal fest entschlossen ist, dem Eheelend samt Ehemann ein Ende zu bereiten, bringt sie dessen im Halbschlaf gemurmelte Aufforderung, die Tür zu schließen, dazu, sich doch wieder ihr „Ja, Schatz“ abzuringen und von ihrer Meuchelabsicht Abstand zu nehmen.

Da wirkt die Geschichte von der Fliege , die sich mit einem Käfer vermählen und sich erst noch herausputzen lassen will, während sich der Auserwählte auf einem Misthaufen niederlässt, fast tröstlich, auch wenn Frau Fliege auf den Gemahl bis zu ihrem Tod vergeblich wartet.

Ulrike Schlottbohm und Uwe Schürmann erweckten in ihrem Programm „Lautlust“ das geschriebene Wort zum Leben und ließen es Klingen. Dazu intonierte Mechtild Lendermann am Flügel Eric Satie, der seine Kompositionen selbst als Hintergrundmusik verstand.

Mit dem von Friedrich Holländer vertonten Gedicht vom Fürsten Stroganoff, der heute veredelt als Filetspitzen auf gehobenen Speiseplänen steht, verabschiedete sich das Trio, nicht ohne dem Publikum die Gunst eines launigen Nachschlags zu gewähren.

Mit „Lautlust“ begrüßte die Kulturgesellschaft das neue Jahr und machte zugleich Lust auf mehr Kultur mit Wortwitz.