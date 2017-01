Von Ulrich Gösmann

Was hatten sie sich hübsch zurecht gemacht – Kaspar, Melchior und Balthasar. Mit Stern, Kronen und Gewand zogen sie am vergangenen Wochenende auch in Ahlen und den Ortsteilen – unbeirrt von Schnee und Glätte – durch die Straßen ihrer Gemeinden und baten um Spenden für notleidende Kinder in Kenia .

