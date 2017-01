Von Ralf Steinhorst

Der Löschzug Dolberg hatte im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr erheblich weniger Einsätze zu bewältigen. Diese waren allerdings teilweise recht kurios. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Löschzugs wurden am Freitagabend auch einige Feuerwehrleute ausgezeichnet oder befördert.

„Wir hatten in Dolberg nicht ganz so viel zu tun wie anderswo“, bilanzierte Zugführer Harald Krämer . Drei Brandeinsätze gegenüber acht in 2015 sowie 16 Technische Hilfeleistungen gegenüber 34 in 2015 sprechen eine deutliche Sprache.

Trotzdem gab es kuriose Einsätze, als die Wehr im April zu einem vermeintlichen Brand in die Bauerschaft gerufen wurde, sich der Feuerschein dann aber als ein Lagerfeuer der Landwirte herausstellte. Im gleichen Monat kamen einige Hausbewohner bei einer Verstopfung ihres Kamins durch ein Dohlennest glimpflich davon, obwohl ein Dohlengitter vorhanden war. Offenbar war das aber nach einer Reinigungsaktion nicht wieder sicher angebracht worden. Im Juli musste der Löschzug bei einer Notlandung eines Segelflugzeugs helfen. „Das gibt’s auch nicht alle Tage“, stellte Harald Krämer fest.

Mitglieder des Löschzugs haben auch 2016 an Lehrgängen teilgenommen. Nils Beckmann, Denis Karliner, Lisa Mühl und Patrik Pohl wurden für ihre erfolgreiche Teilnahme in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Zudem haben die Blauröcke in unterschiedlichen Aktionen das Dorfleben unterstützt. Stefan Plätzer schilderte die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr, die zurzeit aus fünf Jungen und einem Mädchen besteht.

„Ihnen danken ist keine Pflicht, sondern eine Überzeugung“, lobte der Ortsausschussvorsitzende Philipp Gößling. Selten sei sich das Gremium bei einem Thema so einig wie bei der Forderung nach einer Zustandsüberprüfung des Gerätehauses, das zumindest saniert werden müsse. Zu enge Tore und eine fehlende Absauganlage sind nur zwei Makel in einer Kette von Widrigkeiten.

Auch der Dolberger SPD-Vorsitzende Uwe Maschelski unterstrich die Forderung: Gerade auch, weil die Feuerwehr im Ehrenamt viel für die Bürger leiste. Ortslandwirt Hubert Steinhoff stieß ein Dolberger Vereinsbiwak an – mit den Feuerwehrleuten in der Freizeit. Auch Ortspolizist Norbert Kasper dankte für die gute Zusammenarbeit.

Wehrführer Walter Wolf zeigte auf, dass die Ahlener Feuerwehr auch an der Hauptwache regelmäßig von den Dolbergern unterstützt wird: „Auf den Löschzug Dolberg ist Verlass.“ Er dankte der Politik, die sich für die Verbesserung der Zustände im Gerätehaus einsetzt. Um die Personalstärke der Wehr halten zu können, regte er besonders die Landwirte an, bei der Feuerwehr mitzumachen.

Traditionell wurden auch Beförderungen vorgenommen. Lisa Mühl wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert. Ole Beckmann, Kevin Hanisch und Gervin Wiggelinghoff bekleiden in Zukunft den Dienstgrad Feuerwehrmann. Für 2017 sind wieder zahlreiche Aktivitäten vorgesehen. Zudem hofft der Löschzug auf ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF).