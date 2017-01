Italienisches Lebensgefühl vermittelten die Aktiven der „Kükengarde“ bei ihrer Galasitzung. Sie verwandelten die Stadthallen-Bühne in einen venezianischen Kanal, auf dem sich so einiges abspielte. Unter anderem die Proklamation des neuen Kinderprinzenpaares.

Von Ralf Steinhorst

Eine venezianische Kinderkarnevalsparty feierten die Ahlener Nachwuchsnarren am Sonntagnachmittag beim Galanachmittag der „Kükengarde“. Groß im Raum stand natürlich die Frage, wer denn wohl das neue Kinderprinzenpaar von „Ahlensia“ sein wird. Auch dieses Geheimnis wurde natürlich gelüftet.

Der „Kükengarde“-Präsident Pascal Schicke war sichtlich stolz darauf, dass es inzwischen viele Jugendliche gibt, die bereit sind, als Kindertollitäten proklamiert zu werden. Was auch wichtig ist: „Wenn wir keinen Kinderkarneval mehr haben, gibt es auch keinen großen Karneval mehr.“ Seinen Gondolieri Heike Schicke („Maria“) und Yvonne Frenki („Julia“) gab er dann den Auftrag, einen Maskenball in Venedig zu organisieren.

Doch was braucht man für so eine Party? Die Zutaten waren mit Musik, Tanz und Stimmung schnell gefunden, nur der Pizzadienst war nicht so schnell organisiert. Also huschte Gondoliera Maria schnell in ihrer Gondel über die Bühne, kurz darauf zog die „Kükengarde“ bestückt mit Kochmützen und Pizzakartons ein und rettete die Party. Die jungen Nachwuchsnarren durften sich dann also doch noch auf kleine Weingummipizzen freuen.

Natürlich wurden wieder einige Kinder in Kostümen ausgelost, die sich über Shoppinggutscheine freuen durften. Aber auch kleine Spiele wie ein Luftballonlaufwettbewerb lockerten das Programm auf.

Ganz so fröhlich ging es allerdings nicht immer durchs Programm, denn schließlich musste ja noch das scheidende Kinderprinzenpaar Colin I. (Burian), Marie I. (Starke) und Standartenträgerin Kyra Thiemann verabschiedet werden. Sie wurden in höchsten Tönen von Bürgermeister Dr. Alexander Berger gelobt: „Es ist ein schwieriger Moment für euch, aber wir sind alle stolz auf euch.“ Wehmut schwang auch bei Collin I. mit: „Schade, dass die Session für uns schon endet.“ Ralf Doodt und Nadine Burian versuchten dann aber noch als Gesangsduett zu trösten: „Das war unser Jahr, denn alle Träume waren auf einmal da!“

Fotostrecke Foto: Ralf Steinhorst

Für Stadtprinz Pille I. (Peter Przyluczky) sind die Träume schon in Erfüllung gegangen, er wartete nur noch auf seine neuen jungen Mitregenten. Unter großem Jubel zogen Florian I. (Hoffert), Mia I. (Häger) und Standartenträger Marius Stiemer dann ein und fühlten sich auf der großen Bühne gleich zu Hause. Mit „Ahlen, Helau“ nach der Melodie von „Sweet Caroline“ präsentierten sie auch gleich ihr Sessionslied, so dass es Pascal Schicke beeindruckte: „Gut gemacht, war doch gar nicht so schwer.“ Stadtprinz Pille I. war sichtlich angetan und versprach: „Wir schaffen das zusammen und wir werden viel zusammen jubeln!“ Die „Kükengarde“ durfte dann noch einmal groß jubeln, denn mit der Unterstützung von „Nord-West-Humor“ wird sie beim Rosenmontagszug erstmals mit zwei Wagen unterwegs sein.