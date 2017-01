Von Alexander Weiß

Glatte Straßen und reges Schneetreiben haben das Wochenende eingeleitet. Dies hinderte viele Ahlener aber nicht, am frühen Sonntagabend den Weg in die St.-M arien-Kirche anzutreten – sie wollten sich das diesjährige Dreikönigssingen des MGV „ Concordia “ auf keinen Fall entgehen lassen.

Zusammen mit dem Kammerchor Stromberg gestalteten die Sänger das traditionelle Weihnachtskonzert, das in diesem Jahr unter dem Motto „Wir haben seinen Stern gesehen“ stand.

Eingeführt und begleitet wurde das ganze Programm vom MGV-Vorsitzenden Franz-Josef Börste , der die vorgetragenen Chorwerke immer wieder mit eigenen Versen unterstützte. Geleitet und dirigiert wurde der Vortrag von Wilfried Thorwesten , der mit der Leitung beider Chöre betraut ist.

Umgeben von einer spätweihnachtlichen Kulisse startete der MGV „Concordia“ mit Klassikern wie „Fröhliche Weihnacht überall“ und „Süßer die Glocken nie klingen“ in den Abend. Unterstützung erhielt er dabei vom Kammerchor Stromberg sowie der anwesenden Gemeinde, als das „Adeste Fideles – Nun freut euch ihr Christen“ angestimmt wurde.

In einem Wechselspiel beider Chöre, wurde von der Geburt Christi, aber auch der adventlichen Verkündung, bis hin zur Ankunft der Weisen aus dem Morgenland berichtet. Hierzu nutzten die Sänger nicht nur traditionelle Weihnachtsmusik aus dem deutschen Sprachraum, sondern bedienten sich auch an europäischer Weihnachtsmusik aus Russland, England und Frankreich.

Die einzelnen Höhepunkte des Dreikönigssingens bildeten die Solisten der beiden Chöre. Bei „Concordia“ übernahmen Thomas Fischer und Klaus Preuß in zwei Werken die Solopartien. Auf der Seite des Kammerchors Stromberg gestaltete Marion Woeste den Soloteil des Chorwerks „Die Könige“ von Peter Cornelius.

Ein weiteres Highlight war die musikalische Untermalung durch Lara Fischer an der Querflöte und Dominik Fischer am Klavier, die einzelnen Werken, wie dem „Transeamus usque Bethlehem“ oder dem „Christmas Lullaby“ ihre ganz eigene Note verpassten.

Begleitet von stehenden Ovationen schloss Franz-Josef Börste den Abend mit Worten des Friedens ab. „Ich hoffe, dass sie das Jahr 2017 genauso gut beginnen, wie sie das letzte Jahr aufgehört haben – wenn nicht sogar besser“, richtete er sich an das Publikum und sprach großen Dank, nicht nur an die Zuhörer aus, sondern auch an die beiden Chöre, die Tag und Nacht für diesen Abend geprobt hatten. Ein weiterer spezieller Dank galt dem Dirigenten Wilfried Thorwesten und den Chorvorsitzenden.

„Wir hoffen, Sie im kommenden Jahr wieder zum traditionellen Dreikönigssingen begrüßen zu dürfen“, richtete sich Börste an die Gemeinde und schloss damit das beachtliche und eindrucksvolle Programm ab.

Abschließend wurde bei einer Türkollekte um eine Spende gebeten, da das Dreikönigssingen eintrittsfrei besucht werden kann. Die Spenden dienen der Kostendeckung des Vereins.