Die Mitglieder des Senioren-Posaunenchors Westfalen-Mitte gestalteten den Gottesdienst am Sonntagmorgen in der Pauluskirche. Foto: Dierk Hartleb

Senioren aus den Kirchenkreisen Arnsberg, Soest, Dortmund, Unna und Hamm haben sich zu einem Posaunenchor zusammengeschlossen. Am Sonntag traten sie erstmalig in Ahlen auf.

Von Dierk Hartleb

Gleich zwei Premieren erlebten die Gottesdienstbesucher am Sonntagvormittag in der Pauluskirche : Zum ersten Mal konzertierte der Senioren-Posaunenchor Westfalen-Mitte in der evangelischen Stadtkirche und mit Thomas Genetzky stellte sich ein Seelsorger vor, der im Ruhestand zurück in sein Elternhaus in Dolberg gezogen ist, und als Ruheständler gelegentlich die Pfarrerschaft verstärkt.

Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes hatte der Posaunenchor „Die Weihnachtssonate“ von Herbert Gadsch ausgewählt, der in der DDR als Kirchenmusiker einen ausgezeichneten Ruf genoss. Das dreisätzig angelegte Werk für Blechbläser und Orgel verfehlte seine Wirkung auf die Besucher nicht. Im ersten Satz intonierten die Bläser das bekannte Lied „Lobt Gott, ihr Christen“. Besonders spannend wurde es im zweiten Satz, in dem der Komponist die beiden bekannten Kirchenlieder „Zu Bethlehem geboren“ und „Hört den Engel helle Lieder“ miteinander verbunden hat und gleichzeitig erklingen lässt, was besonders festlich klang.

Der dritte Satz brachte bei der Verarbeitung des Chorals „Freuet euch, ihr Christen alle“ insofern eine Steigerung, dass der Dialog zwischen Bläsern und der von Kantorin Larissa Neufeld eindrucksvoll gespielten Orgel sich ausweitet, um schließlich in einem breiten Klangstrom und Weihnachtsjubel, famos vom Bönener Wilfried Pankauke dirigiert, zu enden. Dafür gab es am Ende des Gottesdienstes anerkennenden Beifall der Besucher.

Trotz des widrigen Wetters hatten sich fast alle 30 Mitglieder des Senioren-Posaunenchors, der die Kirchenkreise Arnsberg, Soest, Dortmund, Unna und Hamm umfasst, auf den beschwerlichen Weg nach Ahlen gemacht. Geprobt wird einmal im Monat in Körbecke am Möhnesee.

Den Kontakt zu den Posaunisten hatte Kantorin Larissa Neufeld hergestellt, die vorher in der Evangelischen Kirchengemeinde Bönen tätig war.