Von Ulrich Gösmann, Dierk Hartleb

Schnee schüppen am Morgen, Eis kratzen am Nachmittag, Sofapflege am Abend: Das erste Winterwochenende des neuen Jahres war gut für Extreme und Rekorde. „Eine Glätte in dieser Form habe ich hier in all den sieben Jahren noch nicht erlebt“, sagt Matthias Krätzig , Einsatzleiter Winterdienst bei den Umweltbetreiben. Extrem auch die Frequentierung der Notaufnahme im St.-Franziskus-Hospital mit 80 Patienten, 20 Knochenbrüchen und zehn stationären Aufnahmen.

Die zarten zwei Zentimeter Neuschnee, die Ahlen zum Samstagsfrühstück begrüßten, waren noch wohltuend für Auge, Seele und erste sportliche Einheiten in glasklarer Luft. Was sich dann aber ab Mittag auf den Böden zusammenbraute, ließ die Alarmglocken läuten.

Am Vormittag war der städtische Streudienst ausgerückt. „Das ganz große Programm“, bilanziert Koordinator Krätzig. Ab Mittag dann der Nieselregen, der sofort zu Eis wurde. Verantwortlich für den Blitzeffekt: die Nacht auf Freitag. Sie hatte mit minus acht Grad die Voraussetzungen geschaffen, das Streusalz um seine Langzeitwirkung zu bringen. Eine Stunde – und die Glätte war zurück. „Von Samstagfrüh bis Sonntag um 9 Uhr standen die Räder mit Ausnahme einer kleinen Pause am späten Samstagmittag nicht mehr still“, bilanziert der Einsatzleiter. Seine Empfehlung für die Zukunft: Warnungen des Deutschen Wetterdienstes ernst nehmen! Der habe nicht ohne Grund die höchste Warnstufe ausgerufen. Und auch „Facebooker“ schickten ihre Alarmierungen durch die Stadt. Sei es nach Stürzen auf dem Rad oder mit der Frage: „Wie komme ich jetzt vom Supermarkt wieder heil nach Hause?“

Dass selbst beste Bereifung nicht reichte, erfuhr der Räumdienst am Samstagabend auf dem Rathaus-Parkplatz: Krätzig: „Wir wollten mit unserem Allrad-Fahrzeug abstreuen. Es rutschte von allein seitlich weg. Aber noch Glück gehabt.“ Am Sonntag entspannte sich die Situation. Bis dahin lagen 30 Tonnen Salz auf den Straßen.

Im Dauereinsatz. der Winterdienst. Foto: Ulrich Gösmann Im Dauereinsatz. der Winterdienst. Foto: Ulrich Gösmann

Effektiveres Streuen soll in künftigen Wintern Feuchtsalz bringen, für dessen Einsatz zurzeit aber noch die technischen Voraussetzungen fehlen. Krätzig: „Der neue Baubetriebshof wird über eine Soleaufbereitungsanlage verfügen, die es uns ermöglicht, eine spezielle Mischung zu bereiten.“ Diese klebe dann besser auf Fahrbahn und Gehwegen und wirke schneller.

Der Rettungsdienst der Feuerwache ging mit 15 Glätteeinsätzen aus dem Wochenende. Viermal unterstützten Fahrzeuge den Kreis und rückten in die Nachbarstädte aus.

Keine ruhige Minute hatten die diensthabenden Mitarbeiter in der Notfallambulanz im St.-Franziskus-Hospital. „Wir hatten allein 20 Knochenbrüche“, berichtet Pressesprecherin Elisabeth Eickmeier im Redaktionsgespräch. Insgesamt suchten 80 Personen die Notfallambulanz auf. Viele hatten sich bei Stürzen das Sprung- oder Handgelenk verletzt. Zehn Patienten hatten so schwere Verletzungen, dass sie stationär im Krankenhaus verbleiben mussten. Selbst am Montagvormittag wurden noch einige Verletzungen behandelt.

Polizeisprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk blickt auf ein „unfalltechnisch relativ entspanntes Wochenende“. Kreisweit habe es acht glättebedingte Zwischenfälle gegeben. Bis auf einen Fall ausschließlich Blechschäden. „Die Leute sind wohl zu Hause geblieben“, spekuliert sie – und weiß von einem Kollegen, der Samstag Geburtstag gehabt habe und geladene Gäste kurzfristig informierte: „Die Party fällt aus.“