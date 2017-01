Es tut sich was am Park zwischen Gemmericher Straße und Hövenerort. Hier werden im Sommer bei umfangreichen Bauarbeiten Park, Bach, Teich und Spielflächen naturnah umgestaltet.

Von Peter Schniederjürgen

Zum ersten Planungstreffen kamen am Montagnachmittag Anwohner des Richterbachs im Büro des Stadtteilbüros Süd an der Gemmericher Straße zusammen. Büroleiter Hermann Huerkamp und Jörg Pieconkowski, Leiter der Grünflächenabteilung, stellten den ersten Entwurf der Neugestaltung des Parks mit den vielen inoffiziellen, aber ohne offiziellen Namen vor.

Während der oberste Gärtner der Stadt vom „Park am Erlengrund “ sprach, nannten die Anwohner ihre „grüne Lunge“ schlicht „Richterbachpark“. Gemeint ist in jedem Fall die Grün- und Teichfläche zwischen der Hammer Straße und dem Hövenerort, durch die der Richterbach fließt.

„Der Bach soll bald wieder in ein naturnahes Bett kommen“, zeigte Jörg Pieconkowski auf seinem Plan. Gemeinsam mit Wasserbauern soll der stark begradigte Flusslauf wieder Raum zum Mäandern bekommen. Dazu werden Pappeln entlang des Parks gefällt. Eine Maßnahme, die von den Anwohnern mit Freude aufgenommen wurde.

Die Spielplätze werden zusammengelegt und erneuert. „Wir planen etwas ähnliches, jedoch mit anderer Rutsche – so wie am Zechenpark“, beschrieb der Stadtmitarbeiter. Überhaupt diene der Zechenpark als Beispiel für den kleinen Park am Richterbach. „Die Sträucher und Bäume werden stark beschnitten, um Ein- und Übersicht zu gewährleisten“, fügte Huerkamp hinzu.

Besondere Aufmerksamkeit kommt dem Teich zu. Hier ist eine umfassende Uferbepflanzung mit Schilf und Feuchtgräsern vorgesehen. „Eine feuchte Uferzone schützt vor der Beweidung durch Enten“, erklärte Pieconkowski.

Geplant sind die Umbauarbeiten bis zum Sommer. Dabei fallen auch Brücken und Wege weg. Statt bisher zwei Wege zu beiden Seiten des Baches wird es zukünftig nur noch einen geben. Das seien allerdings nur erste Vorstellungen, eine Planungsgrundlage. Es sind noch Änderungen möglich.