Ein Nachthimmel voller Sterne auf dem Boden der Musikschule: Die Chorkinder packen tatkräftig mit an, damit zur Premiere am 12. Februar alles perfekt ist. Foto: Musikschule

Uta Rathmer-Schumacher und Martin Schumacher geben ihrer neuen Produktion gerade den Feinschliff, die „Himmelsstürmer“ werkeln an der Kulisse: Das Kindermusical „Sternenstaub“ hat am 12. Februar Premiere.

Die mittlerweile fünfte Eigenproduktion eines Kindermusicals des Ahlener Autorenpaares Martin und Uta Schumacher nimmt mit Riesenschritten Formen an und die Vorbereitungsarbeiten für das neue Musical „ Sternenstaub “ der Musikschulchöre laufen auf Hochtouren.

Während Komponist Martin Schumacher zu Hause in Klausur sitzt und die letzten Feinarbeiten an den neukomponierten Liedern macht, laufen in der Musikschule die Vorarbeiten an den Kulissen: Verteilt über den ganzen Fußboden des Saales liegen Teile des 70 Quadratmeter großen Bühnenbildes, welches einen Nachthimmel über und über mit Sternen bedeckt zeigt. Rund 25 Kinder und Eltern des Chores „Himmelsstürmer“ basteln, malen und schneidern unter der Anleitung von Chorleiterin Uta Rathmer-Schumacher .

Die zeichnet auch verantwortlich für die Idee und Texte des neuen Musicals „Sternenstaub“. Es ist eine Neuinterpretation vieler bekannter Märchen: So trifft man auf Andersens „Schneekönigin“ genauso wie auf das Grimm‘sche „Aschenputtel“, die „Sterntaler“ und „Goldmarie“ und „Pechmarie“ aus dem Märchen „Frau Holle“.

Die Schneekönigin lässt per Erlass nach ihrer verlorenen Tochter, der Schneeprinzessin suchen, welche daran zu erkennen ist, dass sie einen wunderbaren Sternenregen zaubern kann. Natürlich wollen alle Mädchen im fraglichen Alter Schneeprinzessin werden, und beim großen Winterfest treten sie alle an, um zu zeigen, dass für sie die Sterne vom Himmel fallen.

Da haben sie natürlich die Rechnung ohne Cinderella gemacht. Wie im Originalmärchen darf sie auch hier eigentlich nicht mit zum Ball, findet aber dank ihrer tierischen Helfer – den Mäusen und Spinnen – einen Weg, das Verbot zu umgehen. Klar geht die Geschichte gut aus – aber alles wollen die Akteure hier nicht verraten.

Wer das neue Musical aus der Feder von Martin Schumacher (Musik) und Uta Rathmer-Schumacher (Idee und Texte) hautnah erleben möchte, kann dies am Sonntag, 12. Februar, um 16 Uhr. Dann ist die Uraufführung in der Stadthalle, gesungen und gespielt durch die 130 Kinder und Jugendlichen der Musikschulchöre.

Eintrittskarten zum Preis von acht Euro (Erwachsene) und fünf Euro (Kinder) gibt es ab 14. Februar bei Porzellan Ostermann und Weinhaus Schulz, sowie im Café der Musikschule (zu den Öffnungszeiten).