Eine Freiheitsstrafe auf Bewährung kassierte eine 35-jährige Frau am Dienstag vorm Amtsgericht in Ahlen. Sie hatte über ein Kleinanzeigenportal Thermomixe angeboten, das Geld eingestrichen, aber keine Ware geliefert.

Von Sabine Tegeler

Thermomixe verkaufen, die es nicht gibt, und einfach das Geld einstreichen – das hat nicht funktioniert. Wegen gewerbsmäßigen Betrugs in drei Fällen wurde eine 35-jährige Frau am Dienstag vom Ahlener Amtsgericht zu einer neunmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Mitangeklagt war auch der „Noch-Ehemann“, der allerdings nicht zu Verhandlung erschienen war. Er wurde schon zu Beginn des Prozesses von der 35-Jährigen entlastet: „Das ist alles auf meinem eigenen Mist gewachsen. Es war meine Idee“, zeigte sie sich im vollen Umfang geständig.

Im März und im April vergangenen Jahres hatte die Angeklagte, die zu der Zeit mit ihrem Mann in Dolberg wohnte, über ein Kleinanzeigen-Portal im Internet die teuren Küchengeräte angeboten – und auch verkauft. Einmal für 700 Euro, einmal für 800 Euro und einmal bekam sie eine Anzahlung von 400 Euro. Problem: Die Frau hatte gar nichts zu verkaufen.

„Ich habe nur Hartz IV bekommen“, schilderte die Mutter von vier Kindern, von denen die beiden jüngsten bei ihr leben, die Gründe für ihr Handeln: „Mein Mann ging nicht arbeiten und ich auch nicht wegen der Kinder.“ Finanziell sei es ganz eng gewesen, durch die Betrügereien habe sie den Lebensunterhalt bestreiten wollen. Und sie kaufte ein Auto: Denn wenn man in Dolberg wohne und mal was mit den Kinder sei. . .

Ihr Mann habe sich damals nicht gewundert, woher plötzlich das Geld kam. Für die Finanzen sei sie alleine zuständig gewesen: „Der hat sich da ganz auf mich verlassen.“ Erst als die Post mit der Beschuldigung ins Haus flatterte, habe er von den Straftaten erfahren. Ein Vertrauensbruch, der dazu beigetragen habe, dass das Paar mittlerweile getrennt lebt und die 35-Jährige zurück in ihre Heimatstadt Meinerzhagen gezogen ist.

In seinem Plädoyer forderte der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe, weil die Frau zuvor bereits zweimal wegen Betrugs zu Geldstrafen verurteilt wurde.

Das führte auch die Richterin in der Urteilsbegründung als strafverschärfend an. Strafmildernd hingegen wirkte sich das umfassende Geständnis aus. Und ihr Wille, den entstandenen Schaden wieder gutzumachen. Innerhalb von 18 Monaten muss sie nun den drei Geschädigten das Geld in Raten zurückzahlen. „Das können Sie auch nur, wenn Sie in Freiheit sind“, begründete die Vorsitzende Richterin die Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Bewährung.