Der Bahnverkehr in Ahlen ruht: Feuerwehr und Polizei sperrten die Bahnsteige nach einem tödlichen Ungück ab. Foto: Christian Wolff

Ahlen -

(Aktualisiert 14.30 Uhr) Seit 9.30 Uhr fuhr kein Zug mehr in den Ahlener Bahnhof ein. Der Verkehr stand nach einem tödlichen Unglück, das sich in Höhe der Bahnsteige ereignete, still. Seit Mittag läuft der Verkehr wieder.