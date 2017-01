Ahlen -

(Aktualisiert 12.28 Uhr) Seit 9.30 Uhr fuhr kein Zug mehr in den Ahlener Bahnhof ein. Der Verkehr stand nach einem tödlichen Unglück, das sich in Höhe der Bahnsteige ereignete, still. Seit Mittag läuft der Verkehr wieder. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, was genau passiert ist.