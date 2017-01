Mit Wilfried Schmickler gastiert am Freitagabend ein Großmeister des geschliffenen Wortes in der Stadthalle. Foto: Werner Zempelin

Auf Einladung der Kulturgesellschaft gastiert am Freitag Kabarettist Wilfried Schmickler in der Ahlener Stadthalle. Mit den Westfälischen Nachrichten sprach er vorher über sein Dasein als Bayer-Fan und die zunehmende Missstimmung im Land.

Von Dierk Hartleb

Kabarettisten haben es zurzeit nicht leicht, auch wenn sie wie Wilfried Schmickler als „Scharfrichter“ gefürchtet sind. „Wir erleben derzeit eine Verrohung der Sprache, die ich nicht für möglich gehalten hätte“, räumt Schmickler im Gespräch mit den „ Westfälischen Nachrichten “ ein. Insofern sei „Das Letzte“, wie sein aktuelles Programm heißt, nicht sein persönlicher Abgesang, sondern eine Anspielung auf gesellschaftliche Entwicklungen, wie sie sich derzeit darstellten.

Am morgigen Freitag, 13. Januar, gastiert der Kölner auf Einladung der Kulturgesellschaft in der Stadthalle . Kölner? Wieso ist einer, der sich in der Südstadt wohlfühlt, eigentlich Anhänger von Bayer Leverkusen ? „Sie ahnen gar nicht, wie schwer es ist, in Köln Bayer-Fan zu sein“, bekennt der Bayer-Werks-Kabarettist freimütig. Aber als gebürtiger Hitdorfer – heute ist Hitdorf ein Ortsteil von Leverkusen – , habe man einfach Bayer-Fan zu sein.

Gut, dass der Moralist nicht seinen Humor verloren hat. Wobei Moralist für ein bestimmtes Klientel zu einem Schimpfwort geworden ist. „Ich gehöre zu den rot-grünen Gutmenschen“, sagt Schmickler frank und frei. Etwas anderes könne er sich für sich selbst gar nicht vorstellen. Das Gegenteil von einem guten Menschen sei ein schlechter und der möchte er nicht sein.

Nicht träumen lassen hat er sich, dass er einmal in die Verlegenheit käme, die Bundeskanzlerin oder den Vizekanzler in Schutz nehmen zu müssen. „Das gilt auch für viele andere Repräsentanten des öffentlichen Lebens“, ergänzt Schmickler. Aber er fühle sich auch als Kabarettist aufgefordert, für Toleranz, Mitmenschlichkeit und einen respektvollen Umgang miteinander einzutreten. „Ich kann nicht mehr Kabarett wie vor 20 Jahren machen.“ Und weiter: „Ich will wenigstens ein bisschen gute Laune verbreiten“, hat Schmickler für sich selbst als neues Ziel definiert. Denn Missstimmung gebe es in diesem Land schon mehr als genug.

Dabei empfindet er es keineswegs als tröstlich, dass es sich nicht um ein „rein deutsches Phänomen“ handelt, sondern europa- und weltweit ähnliche Tendenzen zu beobachten sind. Überall seien die Rechtspopulisten und Nationalisten auf dem Vormarsch und Nationalismus habe in der Vergangenheit immer zu Kriegen geführt.

„Ich hätte uns für klüger gehalten, zumal mit unserer Vorgeschichte“, bedauert der Kabarettist. Die Ursachen dafür, dass Nationalismus wieder hoffähig wird, sieht er in den ungerechten Vermögensverhältnissen und der Chancenungleichheit – in diesem Punkt bleibt Schmickler seiner Sicht als kompromissloser Kritiker des im Westen vorherrschenden neoliberalen Denkens treu.

Was kann in diesen Zeiten Kabarett bewirken? Zumindest die Menschen unterhalten, meint der Muntermacher und notorische Optimist. Dabei ist er allerdings deutlich zurückhaltender als sein Kollege Jan Böhmermann. „Satire darf grundsätzlich alles“, stellt der 62-Jährige klar, aber die Frage, ob Kabarett alles machen müsse, was es dürfe, beantworte er anders. Wie, das werden die Besucher am Freitagabend in der Stadthalle erfahren.

Eintrittskarten zum Preis von 26, 22 und 19 Euro sind im Vorverkauf bei der Stadthalle Ahlen, Rathausvorplatz, Telefon 20 00, beim Reisebüro Dr. Pieper, Markt 11-13, Telefon 9 16 60 und unter www.adticket.de erhältlich sowie noch an der Abendkasse.