Reißt der Risse-Rückzug ein weiteres Loch in die Fußgängerzone? Jörg Hakenesch schüttelt mit dem Kopf. Für den Chef der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) ist Fakt: „Wir habe n jetzt acht Leerstände.“ Mal gebe es mehr, mal weniger. „Das ist der Markt“. Und: Hinter den Kulissen sei einiges in Bewegung. Entspannt seine Empfehlung: einfach mal abwarten und überraschen lassen. . .

Von Ulrich Gösmann

Mit dem Immobilienportal sieht Jörg Hakenesch die WFG am Puls der Geschäftswelt. Hier bündeln sich Leerstände . Hier fänden Interessenten jederzeit konkrete Antworten auf ihre Ansiedlungsabsichten. Monat für Monat seien es fünf bis zehn Was zeige: Hier steckt Bewegung drin. Auf dieser Schiene sei zuletzt Engel-Bustouristik in Ahlen fündig geworden, eine Tierarztpraxis, die neue Bodega (ab Februar) im Fleischerei-Leerstand am Markt und auch andere.

„Die Fußgängerzone ist gut aufgestellt. Auch jetzt“, stellt Hakenesch klar. Viele große Ketten, nach denen einst immer wieder gerufen wurde, seien längst vertreten und gäben ein positives Umsatz-Feedback. „Wir haben C&A, H&M, Depot, Jack & Jones und andere. Und echte Familienbetriebe!“ Auf langer Einkaufsmeile eben all das, was eine Fußgängerzone heute brauche. Hakenesch: „Das ist schon ordentlich.“ Erfahrungen zeigten: „Ist der eine raus, kommt der andere.“

Fotostrecke: Bewegungen in der Ahlener Geschäftswelt Fotostrecke Foto: Ulrich Gösmann

Selbstredend sei auch die WFG aktiv in der Akquise. Wirtschaftsförderer Thorben Welte lässt wissen, gerade erst Kontakt mit Tchibo aufgenommen zu haben. „Es kann immer mal wieder sein, dass ein Unternehmen in zwei Jahren ein komplett anderes Konzept fährt“, sagt er. Wenn auch nicht gerade jetzt. Ein Versuch sei es dennoch wert gewesen. Ebenso die direkte Ansprache, die Modekette „New Yorker“ nach Ahlen zu lotsen. Für ihre Ausrichtung sei die Stadt aktuell aber zu klein. Ähnlich dachten vor Jahren andere, die dann doch kamen. Andererseits gebe es Unternehmen, die trotz klingenden Namens einfach nicht in die Stadtstruktur passen. Welte: „Wir werden hier nach Ahlen keinen Liebeskind bekommen, der teure Taschen verkauft.“

Stichwort Mieten: Jörg Hakenesch sieht einige Innenstadt-Immobilien im oberen Bereich. „Hier muss man als Vermieter mal nachdenken, ob das noch passt.“ Gerade dann, wenn man den kleinen Einzelmieter und nicht die große Kette gewinnen wolle.

Beispiele gefällig? Kein Geheimnis sind die aktuellen Preisvorstellungen für den Standort Blumen Risse, der mit 2900 Euro und 150 Quadratmeter Verkaufsfläche im Netz steht (Schluss am 31. März). Beworben wird auch die Immobilie mit Mieter „Jeans Fritz“ wenige Meter weiter. Aktueller Kurs: 4000 Euro Miete für 125 Quadratmeter. Viele Verträge, weiß Jörg Hakenesch, würden heute nur noch auf ein Jahr gemacht, um flexibel zu bleiben. Darum auch ein schnellerer Wechsel.

Blick nach vorne – fünf Jahre weiter: „Es wird mehr Filialisten geben“, prognostiziert der WFG-Geschäftsführer. Lokale Händler seien gut beraten, sich auf die fortschreitenden Entwicklungen des Online-Handels einzustellen. Die Erfolgsformel laute: „Das eine tun, ohne das andere zu lassen.“ Einige machten es mit Erfolg vor. Kunden, die die persönliche Beratung suchen, werde es zwar auch in Zukunft geben. Darauf auszuruhen, reiche aber nicht. Hakenesch: „Wenn der stationäre Handel darauf eingeht, dass man auch über das Internet Teile bestellen kann, dann ist das eine zukunftsträchtige Ausrichtung.“

Thorben Welte rückt zu guter Letzt den Erlebniseinkauf in den Fokus – gerade an den Samstagen. Einkauf habe sich verändert. „Man bummelt. Man geht ins Café. Man genießt es.“ Das eröffne auch in Ahlen weiteres Entwicklungspotenzial.