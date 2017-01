Bei Schweißarbeiten auf dem Dach des Emaillierwerks der Firma Kaldewei entwickelte sich am Donnerstagmittag ein Feuer, das jedoch schnell gelöscht werden konnte. Foto: Peter Harke

Ahlen -

Feueralarm wurde am Mittag bei der Firma Kaldewei ausgelöst, die Produktion stand in Teilen auch nach dem Ende der Löscharbeiten noch für einige Stunden still. Gegen 16 Uhr konnte sie wieder aufgenommen werden.