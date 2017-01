Unter einem Dach mit der Bundeswehr das neue Jahr begrüßen? Das kommt für die Ratsfraktion der Linkspartei nicht infrage. Sie hat die Teilnahme am Neujahrsempfang der Stadt Ahlen am Donnerstag abgesagt.

Von Christian Wolff

Das Jahr ist noch keine zwei Wochen alt, da gibt es bereits den ersten politischen Disput : Die Fraktion der Linkspartei im Stadtrat hat ihre Teilnahme am gemeinsamen Neujahrsempfang von Stadtverwaltung und Aufklärungsbataillon 7 – terminiert für Dienstag, 17. Januar – überraschend abgesagt. Unter einem Dach mit der Bundeswehr wollen die Linken nicht das neue Jahr begrüßen.

„Gerne hätten wir die Einladung unseres Bürgermeisters angenommen“, schreibt Fraktionschef Reiner Jenkel . Mit Verwunderung habe seine Fraktion allerdings feststellen müssen, dass es sich dabei in diesem Jahr um eine gemeinsame Veranstaltung mit der „Westfalen-Kaserne“ handelt. „Die Bundeswehr ist kein Organ der Stadtverwaltung, der Sinn einer gemeinsamen Veranstaltung erschließt sich uns nicht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Linkspartei.

Als die Redaktion die Pressemitteilung erhielt, war die Absage im Rathaus noch unbekannt. Aber: Der Grund für die gemeinsame Veranstaltung sei im Vorfeld öffentlich dargelegt worden, klärt Stadtsprecher Frank Merschhaus auf. Da das Offiziersheim auf dem Kasernengelände vor einem Jahr stillgelegt worden ist und die Fertigstellung des neuen „Trio-Gebäudes“ noch Zeit braucht, verfügt das Aufklärungsbataillon 7 derzeit über keinen adäquaten Saal, um einen eigenen Empfang auf die Beine zu stellen. „Ein gemeinsamer Neujahrsempfang drängt sich geradezu auf“, sagt Merschhaus.

In der offiziellen Einladung sei zudem darauf verwiesen worden, dass die „Westfalen-Kaserne“ ein „wichtiger Bestandteil der Stadt Ahlen“ ist und „von der Bevölkerung wertgeschätzt“ werde. Der Neujahrsempfang ist in diesem Jahr auch Anlass für die Stadtverwaltung, eine Partnerschaft über die Regionale Sicherungs- und Unterstützungskompanie „Westfalen“ durch das Aufklärungsbataillon 7 zu vollziehen sowie Personen und Organisationen zu ehren, die in Verbindung zur Bundeswehr oder den Soldaten stehen, und sich für die Stadt verdient gemacht haben. Die Absage der Linkspartei habe Bürgermeister Dr. Alexander Berger inzwischen zur Kenntnis genommen.

Reiner Jenkel: „Die Haltung unserer Partei zu den derzeitigen Aktivitäten der Bundeswehr, insbesondere zu Auslandseinsätzen, dürfte bekannt sein. Eine Einladung zu einer solchen Veranstaltung lehnen wir auch aus persönlicher Überzeugung ab.“ Die Linksfraktion bitte den Bürgermeister daher, in den kommenden Jahren so zu verfahren, wie es in der Vergangenheit üblich war. „Dann werden wir gerne kommen“, beendet Fraktionschef Jenkel seine Stellungnahme.