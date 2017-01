Von Ulrich Gösmann

Ein einsamer Friseursalon auf weitem „ Marktkauf “-Leerstand: Akin Güntepe wäre gerne zwei Monate länger geblieben. Dass ihn das jetzt 17.000 Euro kosten soll, ließ dem Figaro in dieser Woche beinahe die Schere aus der Hand gleiten. 17.000 Euro – für was?

Ehefrau Nazan rechnet‘s vor: 1892 Euro Miete mal zwei Monate für das 50-Quadratmeter-Ladenlokal – plus neuer Nebenkosten . Darin enthalten die Übernahme des Sicherheitsdienstes für das verlängerte Offenhalten des Erdgeschosses und die energetische Unterhaltung des gigantischen Leerstandes, den nur ein Flatterband trennt. Heißt: Heizen im Winter, lang durchs Haus. Das habe ihr Untervermieter „ Edeka “ gerade mitgeteilt. Güntepe: „Das ist uns zu teuer. Für das Geld können wir den halben Salon renovieren.“

Aber nicht mehr lange. Der letzte Mieter räumt zum 31. Januar. Foto: Ulrich Gösmann Aber nicht mehr lange. Der letzte Mieter räumt zum 31. Januar. Foto: Ulrich Gösmann

Und jetzt? Schluss mit dem Ende des Mietvertrages am 31. Januar. Und bis Mitte März, Anfang April Geschäftspause. Die Zwischenzeit braucht Akin Güntepe, um aus der ehemaligen „Sternapotheke“ – gleich ums Eck – einen Friseursalon zu machen. 30.000 Euro will er investieren. 45.000 hatte er bereits in seinen jetzigen Salon gesteckt.

Ein Comeback nach Wiedereröffnung des Erdgeschosses war von „Edeka“ nicht gewünscht. Er passe nicht ins neue Konzept, erfuhr Akin Güntepe schriftlich. Wie berichtet zieht‘s den Konzern mit seiner Kernmarke und weiteren Untermietern demnächst zum Kerkmann-Platz zurück.