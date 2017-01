Von Dierk Hartleb

Von Wintertristesse konnte am Mittwochabend in der Stadthalle keine Rede sein. Dafür sorgten allein schon die drei Musiker, die die Besucher im Foyer mit spanischen Rhythmen em­pfingen.

Es sollte nicht der einzige Auftritt von Gesa-Marie Schulze (Saxofon), Elias Gómez (Gesang und Gitarre) und Sergio Garcia (Gesang und Percussion) bei der Eröffnung der „Politisch-Kulturellen Wochen Spanien “ der Volkshochschule bleiben. Mit den mitreißenden Klängen des Frankfurter Trios konnte Bürgermeister Dr. Alexander Berger selbstredend nicht mithalten, der sich daher auf die Fakten beschränkte. Nach Jahren wirtschaftlicher Depression erholt sich Spanien zunehmend, lockt wieder ausländische Investoren an und avanciert angesichts von Terror und Gewalt in vielen Mittelmeeranrainerstaaten neuerlich zum Urlaubsland Nummer 1 in Europa. „Spanien hat viel zu bieten“, fasste Berger sein Plädoyer für das Königreich auf der Iberischen Halbinsel zusammen. Nicht zuletzt spricht für das Land die hohe Lebensqualität, denn hier werden die Menschen älter als anderswo auf dem Kontinent.

So eingestimmt ließen sich die über 500 Besucher auf die bunte Bilderwelt von Mallorca ein, die anschließend Georg Krumm in seiner Multivision auf der acht Meter breiten Leinwand eindrucksvoll präsentierte. Der Weltenbummler aus dem bergischen Hückeswagen verkörpert noch den Fotografen alter Schule, der nach wie vor mit analoger Technik unterwegs ist. Entsprechend eindrucksvoll fiel die Panoramaprojektion mit insgesamt acht Projektoren – darunter zwei fürs Halbformat – aus, mit der der 54-Jährige angereist war.

Krumm machte die zahlreichen Mallorca-Fans im Publikum auch mit den unbekannteren Seiten der Mittelmeerinsel bekannt, wie der fruchtbaren Ebene Es Pla im Landesinneren, die als Kornkammer bezeichnet wird. Die fotografischen Impressionen vom Markt in Sineu, auf dem die Stände geradezu vor Obst und Gemüse überquellen, zeigten eine vom Massentourismus noch weitgehend verschonte Region. Von geradezu bestechender Schönheit auch die über mehrere Monate festgehaltenen Eindrücke der Mandelblüte, die bereits im Januar zaghaft beginnt und bis Oktober anhält. Auch die Einblicke in die traditionelle Glasbläserkunst und das Schuhmacherhandwerk In Porreres, wo die Sohlen noch aus alten Autoreifen handgefertigt werden, zeigten das alte Mallorca, das wenig bis nichts gemein hat mit dem fragwürdigen Ballermann-Image. Die Bilderreise, zu der Krumm in seinem mit Musik und O-Tönen unterlegten Vortrag die Zuschauer einlud, hatte etwas Nostalgisches, was manchmal auch den Dias anzumerken war, ohne dass dadurch die Faszination der weichen Farben litt.

Als „AZ“-Redaktionsleiter Peter Harke, selbst gerade noch rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung von der größten Balearen-Insel zurückgekehrt, den Zuschauern auch noch etwas von Tagestemperaturen um die 16 Grad berichtete, bekamen viele Gesichter endgültig ei­nen verklärten Blick.

Als wahre Muntermacher erwiesen sich aber vor allem die drei Musiker von „Rumbacoustic“, die bekannte Hits von Sting und andere Stücke „spanisch“ umgeformt hatten. Vielen zuckte es dabei merklich in den Beinen.