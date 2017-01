Über 500 Besucher bei der Eröffnungsveranstaltung der „Politisch-Kulturellen Wochen“ am Mittwochabend in der Stadthalle. Ein eindrucksvolleres Bekenntnis zu dieser Veranstaltungsreihe hätten die Ahlener nicht abgeben können, wobei nicht verschwiegen werden sollte, dass auch Nachbarstädter dieses Angebot durchaus zu schätzen wissen. Dass es sich bereits um die 31. Auflage der Reihe handelt, zeigt die große Bedeutung, die die hiesige VHS der politischen wie kulturellen Bildung seit Langem beimisst. Um diese Bildung kann man sich angesichts einer beispiellosen Verrohung der guten Sitten und der Sprache, derer sich selbst der künftige mächtigste Mann der Welt bedient, berechtigt Sorgen machen. Wer unter diesen Vorzeichen die Axt an dem vergleichsweisen kleinen Etattitel für diese nicht zuletzt publikumswirksame Reihe anlegen will, wie es die Verwaltung mit ihren Sparvorschlägen tut, lässt jeden notwendigen Realitätssinn vermissen. Es genügt ein kurzer Blick in die „sozialen“ Netze, um zu begreifen, dass politische Bildung heute nötiger ist denn je. Dierk Hartleb