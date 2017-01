Die B 58 in Richtung Beckum wird weiter begradigt. Ab Montag geht‘s an die letzten 1,5 Kilometer, die dann auf einen Kreisverkehr treffen.

Der Landesbetrieb Straßen.NRW beginnt am kommenden Montag, 16 Januar, mit den Vorarbeiten für den Fahrbahnausbau der B 58 einschließlich der Kreuzungsbereiche mit der L 586 bei Beckum-Roland. Die Ausbaustrecke beginnt aus Richtung Ahlen kommend in Höhe des bereits ausgebauten Abschnittes der Bundessstraße. Die Baustrecke endet an der L 586 – der Vorhelmer Straße .

Durch die Umbaumaßnahme wird die heutige B58 verlegt. Die beiden heutigen Kreuzungen B 58 (Hinteler)/L 586 (Vorhelmer Straße) und L 586 / B 58 (Roland) werden in einem neuen Kreisverkehr zusammengelegt. Die Gesamtlänge des Umbaus der B 58 beträgt 1,5 Kilometer. Um die Vorhelmer Straße an den neuen Kreisel anzubinden, müssen noch rund 300 Meter der Landestraße ausgebaut werden.

Bis Ende Februar werden zunächst Holzfällarbeiten im Baufeld der zukünftigen B 58 durchgeführt. Es ist während der vorbereitenden Arbeiten mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Der Ausbau der Bundesstraße ist erforderlich, weil die heutige Fahrbahn nur sechs Meter schmal und mit engen Kurven versehen ist. Auch weist sie, so Straßen.NRW, in diesem Bereich ein auffälliges Unfallgeschehen auf. Die zukünftige Fahrbahn wird in einer Breite von acht Metern ausgebaut. Die engen Kurven werden abgeflacht und damit entschärft.

Für die sichere Verkehrsführung der Radfahrer und Fußgänger wird auf der Nordseite der Bundesstraße in Parallellage ein kombinierter Rad- und Gehweg in einer Breite von 2,50 Meter gebaut. Dieser wird durch einen 1,75 Meter breiten Trennstreifen von der Fahrbahn abgesetzt. Durch die Baumaßnahme wird der Lückenschluss des Geh- und Radwegenetzes vorgenommen, so dass eine durchgehende Verbindung bis nach Ahlen gegeben ist.

Durch die Zusammenlegung der vorhandenen beiden Kreuzungen mit der Vorhelmer Straße zu einem neuen Kreisverkehrsplatz wird die Leistungsfähigkeit auf der B58 zukünftig deutlich verbessert, teilt der Landesbetrieb mit.

Um das Projekt bauen zu können, mussten vorweg von mehreren Grundstückseigentümern Grund- und Boden erworben werden. Die Verhandlungen und der Abschluss der Verträge wurden unter anderem durch die Stadt Beckum durchgeführt.

Für die Umbaumaßnahme ist – je nach Wetter – mit einer einjährigen Bauzeit zu rechnen. Den Auftrag für das 2,4 Millionen-Euro-Projekt führt das Bauunternehmen Pollmann aus Beckum / Neubeckum durch.