Hinter der gewaltigen Sperrmauer an der Grenzlinie zwischen Israel und der Westbank bietet ein Händler seine Waren an. Foto: Ursula Mindermann

Die Bilder aus Palästina und Israel der Fotografin Ursula Mindermann zeigen Menschen in ihrem Alltag, zeigen die Normalität im Ausnahmezustand. Am Donnerstag, 19. Januar, wird die Ausstellung „The Wall – Eindrücke aus Palästina“ eröffnet.

Palästina ist seit mehr als 50 Jahren ein besetztes Land. 1967 fand der Sechstagekrieg statt, infolgedessen die Westbank durch Israel besetzt wurde. Gibt es für die Menschen dort Normalität hinter der von Israel zum Schutz vor Terroristen errichteten Sperrmauer? Ist ein Alltag trotz Ausnahmesituation möglich? Wie leben Menschen in einer Region, die seit Jahrzehnten von Gewalt geprägt ist? Bewegende Bilder zu diesen Fragen bietet die Fotoausstellung „The Wall – Eindrücke aus Palästina“ von Ursula Mindermann , welche vom 19. Januar bis zum 14. Februar auf der „etage eins“ des Bürgerzentrums Schuhfabrik zu sehen sein wird.

Am Donnerstag, 19. Januar, findet um 18 Uhr die Ausstellungseröffnung statt. Während der Vernissage wird die Künstlerin eine kurze Einführung in ihre Arbeit geben. Die engagierte Telgter Fotografin Ursula Mindermann ist in den vergangenen zwei Jahren sechsmal mit ihrer Kamera nach Palästina und Israel gereist. In ihren Fotos stellt sie die Menschen in den Mittelpunkt.

Spannend an der Ausstellung sind die großen Gegensätze die sich in den Bildern finden. Sie zeigen strenge Soldaten, spielende Kinder oder ganz einfach einen Kaktusverkäufer, der im Schatten eines bunten Sonnenschirmes und einer gewaltigen Mauer seine Ware anbietet.

Die Ausstellung ist von montags bis samstags zu den Öffnungszeiten der Schuhfabrik zugänglich. Der Eintritt ist frei. Bei einem „Informationsabend Palästina” am Donnerstag, 2. Februar, ab 19 Uhr wird die Fotografin einen weiteren kurzen Reisebericht im Bürgerzentrum abgeben.

Die Ausstellung wird im Rahmen des Interkultur-Projekts „Kulturelle Vielfalt – Gelebte Diversität“ vom Bundesministerium des Innern gefördert.