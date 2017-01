Bestickte Tücher, gefertigt von einer tansanischen Fraueninitiative, hat der Weltladen in den vergangenen Monaten verkauft. Das Team übergab jetzt nicht nur den Erlös, sonderte legte noch was drauf.

Von Ralf Steinhorst

Der Weltladen half in Zusammenarbeit mit Dr. Raimund Balmes in den vergangenen Wochen mit, dass alleinerziehende Frauen in der tansanischen Hafenstadt Dar-es-Salam Erlöse für ihre selbst hergestellten Tücher erhalten. Zudem überreichte das Team vom Weltladen dem Augenarzt noch eine Spende.

Dr. Raimund Balmes hat selbst von 1992 bis 1996 in Tansania gelebt und dort das Schweizer Ehepaar Bernhard und Christa Staub kennengelernt. Das Ehepaar fördert dort soziale Projekte.

Eines davon ist eine Fraueninitiative von 30 alleinerziehenden Frauen, die Tücher mit aufgestickten Motiven herstellen und mit dem Verkauf ihren Unterhalt sichern. Beim Besuch von Dr. Raimund Balmes im vergangenen Jahr hat das Ehepaar Staub ihm einen Koffer mit 180 Babytüchern, Gästehandtüchern, Kinderlätzchen und Kinderbadetücher mitgegeben, um sie für die Fraueninitiative zu verkaufen. 70 Teile brachte der Weltladen Ahlen in den Verkauf, die restlichen der Weltladen Lippstadt, wo Dr. Balmes Schwester Angelika Balmes tätig ist.

Die Mitarbeiter des Weltladens in Ahlen begeisterten vor allem die Aufstickungen. „Das waren viele verschiedene afrikanische Motive wie Affen, Giraffen oder Strauße“, zeigte sich Gisela Ilse beeindruckt. Das fanden auch die Kunden, die verkauften Teile brachten 270 Euro ein.

250 Euro legte der Weltladen als Spende noch obendrauf. Somit kann Dr. Raimund Balmes nun einen Gesamtbetrag von 520 Euro für die Fraueninitiative in Dar-es-Salam überweisen. Die Mitarbeiterinnen des Weltladens boten an, das Projekt weiter zu unterstützen.