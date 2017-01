Ahlens Winterdienst rückte am Morgen zwar aus. Aber nicht zum Räumen. Das Warten auf den Schnee, der nicht kam, wurde mit Trainingseinheiten überbrückt.

Von Ulrich Gösmann

Besser so, als anders herum: 30 Zentimeter Schnee gemeldet und drei gefallen. Wenn überhaupt. Ahlens Winterdienst nutzte den Fehlalarm am frühen Freitag für Trainingseinheiten mit dem Schneeschieber.

„10 bis 20 Zentimeter Neuschnee waren gemeldet“, bilanziert Einsatzleiter Matthias Krätzig . In einer ersten Prognose sogar 30. Sämtliche Fahrzeuge waren am Donnerstag mit Schneeschiebern ausgestattet und einem erweiterten Rundum-Check unterzogen worden, um am anderen Morgen vermeidbare Überraschungen auszuschließen. Eine gab‘s dann doch: mit dem Schnee, der nicht fiel.

Zehn Mitarbeiter standen ab drei Uhr für die erwartete Großmobilisierung parat. Weitere zehn in Reserve. Krätzig: „Wir hatten mit dem Schlimmsten gerechnet. Wir sind aber wohl kreisweit verschont geblieben.“ Erst ab sieben Uhr habe sich etwas Schnee auf die Straßen gelegt. Sechs Fahrzeuge rückten für 90 Minuten zum Abstreuen aus. Und davor? „Wir haben die Zeit für eine Trainingseinheit genutzt und Bezirke abgefahren“, sagt der Koordinator. Heißt: Fahrer frischten ihre Erfahrungen mit dem vorgebauten Schieber auf und steuerten ihren Streuer durch für sie weniger bekannte Straßen.

Der Einsatzleiter blickt entspannt ins Wochenende. In der Nacht zu Samstag seien ein bis vier Zentimeter gemeldet. Für die Nacht zu Sonntag Schneematsch ohne Höhenangaben. Dahinter setzt Krätzig die Hoffnung, dass es so kommt – und nicht anders herum.