Von Peter Harke

Strom und Heizung sind schon abgeklemmt, und auch Wasser kommt nur noch durch die Decke. Wo zuletzt vor zwei Jahren im Karneval geschunkelt und getanzt wurde, stehen große Pfützen. Ein trauriger Anblick. Die Tage des Kettelerhauses sind unübersehbar gezählt. Ende April, spätestens Anfang Mai wird es für immer aus dem Stadtbild verschwunden sein und mit ihm ein Ort, an dem viele Erinnerungen hängen. „Ein Verlust, das ist unstrittig“, sagt Stadtbaurat Andreas Mentz und zeigt Verständnis für die Wehmut, die gestern Mittag auch bei Wilhelm Genau und Hasso Remer als „alten“ Ahlenern durchaus noch einmal kurz aufkam.

Doch bei den Vertretern des Gemeinnützigen Bauvereins überwiegt die Vorfreude auf das Neue, was in den kommenden gut zwei Jahren an gleicher Stelle entstehen soll. Die Wohnungsgesellschaft errichtet auf dem 1100 Qua­dratmeter großen Grund­stück, das sie 2014 von der KAB St. Michael gekauft hat, ein Wohn- und Geschäftshaus , das nach Überzeugung von Andreas Mentz eine Bereicherung für die Innenstadt sein wird. Er bezeichnete das Vorhaben beim Pressetermin als „tolle Maßnahme“ und bescheinigte der Planung von Architektin Agnes Weber eine „hohe Qualität“, sowohl was die Gestaltung als auch die energetischen Standards angeht. So wird das Haus sich mittels Photovoltaik nahezu komplett selbst mit Wärme und Strom versorgen können. Alle 24 Wohnungen – zwischen 40 und 84 Quadratmeter groß und barrierefrei – werden über eine Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung verfügen.

Im Erdgeschoss sind ca. 450 Quadratmeter für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen. Bauvereinsvorstand Wilhelm Genau wünscht sich „was Bodenständiges, Nachhaltiges“. Konkrete Anfragen möglicher Mietinteressenten liegen aber noch nicht vor.

Mit der Fertigstellung des Objekts ist allerdings auch nicht vor dem Frühjahr 2019 zu rechnen. Hasso Remer, beratender Ingenieur, rechnet mit einer Bauzeit von „min destens 24 Monaten“. „Wenn‘s gut läuft“, also wenn die Wit terung mitspielt, könnte nach der Kalkulation von Agnes Weber bis zum Ende dieses Jahres „das Dach drauf“ sein.

Ab Mitte nächster Woche werden der Saal, die ehemalige Gaststätte und die darüber liegenden Wohnungen leergeräumt. Beim anschließenden Entkernen erwartet die Ar­chitektin keine unliebsamen Überraschungen, das heißt Altlasten wie Asbest wenn überhaupt nur in geringsten Mengen. Im Laufe des Februar könnte dann der Abbruch beginnen, für den zirka zehn Wochen veranschlagt sind.

In dieser Lage und in Anbetracht der Dauer der „Operation“ sind laut Andreas Mentz „Nebenwirkungen“ un­­ vermeidbar. Diese sollen jedoch so weit wie möglich minimiert werden. So hatte der städtische Verkehrsexperte Heino Hilbert die gute Nachricht mitgebracht, dass während der gesamten Bauzeit die Südstraße für Busse und Pkw offen bleiben wird. (Weiterer Bericht folgt.)