Die Modekette „Kik“ hat bestätigt, Interesse am „Rossmann“-Leerstand in der Fußgängerzone zu haben. Der ist seit zwei Jahren verwaist.

Von Ulrich Gösmann

Seit zwei Jahren fragen sich Passanten in der Fußgängerzone: Wer zieht in den „Rossmann“-Leerstand? Hier die Antwort: Modediscounter „Kik“. Vorausgesetzt, die Unterschrift schafft es unter den Vertrag. Das Unternehmen bestätigte auf Redaktionsanfrage sein Interesse.

„Derzeit befinden wir uns für den Standort noch in Verhandlungen, der Vertrag ist noch nicht unterzeichnet“, so Katharina Mareike Jonas aus der Kommunikationsabteilung. Daher könne „Kik“ noch keine Angaben zu einer Übernahme oder zu einem Termin machen. „Wir gehen aber davon aus, dass die Eröffnung noch in diesem Jahr stattfinden wird.“

Die Drogeriekette „Rossmann“ hatte ihr Lokal in 1a-Lage mit der HBB-Eröffnung geräumt. „Kik“ betreibt bereits zwei Niederlassungen in Ahlen. Die eine an der Hammer Straße, die andere an der Ostbredenstraße.

Im Sommer 2015 war kurzfristig wieder Leben in den Leerstand gekommen. Die Parfümerie Pieper nutzte eine Teilfläche als Ausweichquartier während ihrer Renovierung.