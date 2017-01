Von Dierk Hartleb

Aber er findet es spannender, den Dialog mit anderen zu suchen. Fündig geworden ist Künne in seinem Freundeskreis und präsentiert unter dem Leitmotiv „Sandstein trifft Leinwand“ Arbeiten von Andrea Lüdemann und Dr. Thomas Hartmann .

„Ich finde gerade dieses Aufeinandertreffen verschiedener Techniken spannend“, beschreibt Künne den Ausgangspunkt dieser Ausstellung. Über zwei Etagen verteilen sich die Skulpturen und Bilder des Trios in dem Haus Wienkampstraße 15. Am meisten Platz beanspruchen die zum Teil großvolumigen Sandstein- und Holzarbeiten, in denen sich der 62-Jährige mit Figuren aus der antiken Mythologie auseinandersetzt und dabei immer wieder Bezüge zu historischer und zeitgenössischer Architektur sucht. Für Bauten wie dem Colosseum und seiner regelmäßig gestalteten Fassade oder den Twin Towers in New York , die am 11. September 2001 in Schutt und Asche versanken, oder Reminiszenzen des Empire State Buildings kann sich der Hausherr begeistern. Seinen künstlerischen „Urknall“ erlebte Künne, der wie Thomas Hartmann von dem damaligen Kunsterzieher am Städtischen Gymnasium, Hermann Schweizer, beeinflusst wurde, bei einem 2006 eingerichteten Bildhauerkurs, initiiert vom Kunstverein.

Thomas Hartmann, künstlerisch „vorbelastet“ durch seinen Onkel Norbert Gerd Hartmann, hat sich seit jeher der gegenständlich-figurativen Kunst verschrieben. Seine bevorzugten Motive sind Schiffe , hier besonders Segelboote, Stiere und Pferde. Neuerdings hat er für sich das Auto als Motiv für sich entdeckt, das er allerdings so neutral wie möglich unter Verzicht auf alle Markeninsignien malerisch wiedergeben will.

Andrea Lüdemann ist die „Abstrakte“ unter den Dreien. Sie trägt die Farbe mit der Rolle oder dem Spachtel auf und lässt sich von der Zufälligkeit der dabei entstehenden Verläufe leiten oder nutzt die Materialität des Untergrunds für ihre Zeichnungen oder Aquarelle, um die Wirkung der vorhandenen Strukturen auf diese Weise zu vertiefen.

Die Ausstellung ist ab Montag bis zum 11. Februar werktags von 9 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr geöffnet.