Die Weihnachtsbäume auf der Roonstraße gehörten zu den ersten, die Sebastian Altena, Johannes Ewers und Jan Hendrik Bücker (v. l.) am frühen Samstagmorgen einsammelten. In Dolberg kümmerten sich Avantgardisten um die Abholung (kl. Bild).. Foto: Ralf Steinhorst

Die besinnliche Zeit haben sie in so manchen Stuben erhellt. Jetzt sind die vielen Weihnachtsbäume, die Schützen und Feuerwehrleute am Samstag einsammelten, reif für ein anderes Brauchtumsfest: Sie werden als Brennmaterial für Osterfeuer verwendet.

Von Ralf Steinhorst

Eigentlich dauert die Weihnachtszeit bis zum Fest „Lichtmess“ am 2. Februar. Mit der Abholung der Weihnachtsbäume am vergangenen Samstag ging sie jedoch gefühlt schon etwas eher zu Ende. Im Stadtgebiet von Ahlen und in Vorhelm hatte die Feuerwehr traditionell die Abholung übernommen, in Dolberg die Avantgarde des Schützenvereins.

Mit 45 Blauröcken war die Ahlener Feuerwehr am Samstagmorgen gegen 7 Uhr bereits in den Straßen unterwegs. Zuvor stärkten sich die Kräfte in der großen Fahrzeughalle am Konrad-Adenauer-Ring mit einem Frühstück, während die Einsatzbesprechung der einzelnen Bezirke parallel lief. Jens Schüsseler, der mit Christian Gerbsch die Abholung koordinierte, zeigte sich dabei mit dem Wetter zufrieden. „Wäre es so wie letzten Samstag gewesen, hätten wir es verschoben“, äußerte er sich in Hinblick auf das Glatteis vor einer Woche, das letztlich die Gesundheit der Feuerwehrleute bedroht hätte, wären sie losgefahren.

So blieb nur die Sorge, dass keine Alarmierung erfolgen möge, um bis zum späten Nachmittag mit allen 14 Fahrzeugen aus dem Logistikfuhrpark der Feuerwehr und Entsorgungsfahrzeugen der städtischen Umweltbetriebe die Weihnachtsbäume zum Hof Untiedt gebracht zu haben. Dort werden sie gesammelt, um später für Osterfeuer verwendet zu werden.

Auch in Dolberg hatten zu diesem Zeitpunkt die Symbolbäume die Häuser verlassen. Die Avantgarde des Schützenvereins hat sie daraufhin tatkräftig eingesammelt. Die Weihnachtsbaum-Sammelaktion der Avantgarde ging am Samstag bereits in die achte Auflage und ist die erste Jahresaktion der jungen Schützen. „Bis zum Mittag werden wir die Bäume eingesammelt haben“, sprach Thomas Stratmann, Kommandeur der Avantgarde, von den inzwischen gewonnen Erfahrungswerten. Deshalb fiel auch das übliche Neujahrskegeln am Abend aus. Erstmals wurde es durch ein Boßeln am Nachmittag in der Bauerschaft Gemmerich ersetzt.

Insgesamt nahmen über 30 Avantgardisten teil, die mit zwei Treckern durch das Dorf fuhren. Die Fußtrupps brachten die ausgedienten Tannen zu den etwa 200 Meter auseinanderliegenden Sammelpunkten, wo die Treckerbesatzungen sie dann auf die Anhänger packten.

Die Sammelaktion wurde von den örtlichen Landwirten und Lohnunternehmen unterstützt. Die Dolberger Bäume werden zentral am Hallberg gesammelt, wo der Heimatverein sie ebenso für sein Osterfeuer nutzen kann.