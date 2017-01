Von Dierk Hartleb

W er ist schon Egon? Gegen die Wortgewalt eines Wilfried Schmickler tut selbst ein Sturmtief mit reichlich Niederschlag und Wind im Gepäck sich schwer. Daran lag es also nicht, dass am Freitagabend in der Stadthalle nur knapp 250 Kabarettfreunde den Wahl-Kölner, den die Kulturgesellschaft erneut nach Ahlen eingeladen hatte, live mit „Das Letzte“ erleben wollten. Und auch nicht am Fernsehprogramm, wie der Akteur beim Blick auf das Angebot feststellte, in dem sich der Winterschlaf der „heute-Show“ schmerzlich bemerkbar macht.

Für die anregende Unterhaltung fühlte sich an diesem Abend also Schmickler selbst zuständig und sezierte dabei die zutiefst verunsicherte deutsche Seele, deren Besitzer keinem mehr Glauben schenken, ob Kirche, Politikern oder Medienvertretern. Was diese Menschen allerdings nicht befugt, sich in vermeintlich sozialen Medien alle guten Sitten und Benimmregeln über Bord zu werfen und nicht nur im übertragenen Sinn die Hosen herunterzulassen. Da platzt selbst einem abgekochten Kabarettisten die Hutschnur. „Ich bin eigentlich unverdächtig, dem Fan-Club von Angela Merkel anzugehören“, lässt sich der 62-Jährige vernehmen, aber was sich die Bundeskanzlerin an Beschimpfungen anhören müsse, lasse jeglichen Anstand und Respekt vermissen.

In der nächsten Passage tritt dann der gefürchtete Scharfrichter in Aktion, bescheinigt der Kanzlerin längst die Asylpolitik zu betreiben, die die Seehofers und Petrys von ihr fordern und ringt sich dann doch noch einen Seitenhieb auf die wiederauferstandenen Liberalen ab. Das Schweigen zum aktuellen Seelenzustand von SPD und Grünen – nur Grünen-Kosprecherin Simone Peters erfährt für ihre von vielen als Verrat gebrandmarkte Kritik am Polizeieinsatz in Köln während der Silvesternacht Solidarität – müsste nicht nur den Anhängern dieser Parteien zu denken geben, wenn diese einem der profiliertesten Köpfe des deutschen Kabaretts keine weitere Erwähnung mehr wert sind.

Die größere Sorge Schmick­lers gilt den Erfolgen der Rechtspopulisten und Nationalisten, über deren Apologeten er sich allerdings wie im Fall eines gewissen Herrn Gauland, im früheren Leben ein hoher CDU-Würdenträger, amüsierte, als der seine wahre Gesinnung unter Beweis stellte, indem er dem deutschen Nationalspieler Jerome Boateng bescheinigte, zwar ein guter Fußballspieler zu sein, aber von seinen Nachbarn angeblich als Fremdkörper empfunden zu werden.

Bei einem Politikertypus wie Donald Trump ist Schmickler allerdings nicht sicher, inwieweit seine Landsleute gegen dessen Verführungskünste immun wären. Immerhin beruhigend, dass er bei den Einzelhändlern, Gastronomen und Friseuren in seinem unmittelbaren Kölner Umfeld auf die Frage, ob sie auch den Untergang des Abendlandes fürchteten, nur verständnislose Blicke und Reaktionen erntete.

Unmöglich für den Rezensenten, die rhetorischen Höhenflüge, aberwitzigen Wortkaskaden und sprachgewaltigen Verbalkeulen und Pointen auch nur ansatzweise wiedergeben zu wollen. Schmicklers Auftritt mit gelegentlichen Gesangseinlagen und seinen vorgetragenen selbstironischen Tagebucheintragungen ist ein Gesamtkunstwerk, das die gesamte Aufmerksamkeit des Zuschauers erfordert, ohne das der Protagonist selbigen durch oberlehrerhaft wirkende Belehrungen überfordern würde. Schmickler schimpft, grummelt, teilt aus, um im nächsten Augenblick Nachdenkliches über den angeblich so weltoffenen und toleranten Kölner zu äußern, der sich für AfD-Verlockungen genauso empfänglich zeigt wie die Wutbürger andernorts.

Wem die knapp zwei Stunden nicht ausreichten, konnte das Gesehene als Buch oder DVD mit nach Hause nehmen. Auf hoffentlich baldiges Wiedersehen, Herr Schmickler!