Intensive rockige Klänge bestimmten am Freitagabend die erste Konzert-Veranstaltung des neuen Jahres im Bürgerzentrum Schuhfabrik . Mit „Mind­reader“ aus Beckum und dem eigenwilligen Quartett „Loipe“ aus Berlin erlebten die Zuhörer ein knapp dreistündiges Doppelkonzert – bei dem beiden Bands ein recht basslastiger und kraftvoller Sound gemein war.

Beim Stonerrock von „Mindreader“ gehören derart düstere Klänge per se zur Stilrichtung: Selbst die Gitarren der Saiteninstrumentalisten Patrick Busch und Felix Lütkebomk waren tiefer gestimmt, um die wuchtigen Grooves von Schlagzeuger Stefan Kiemann und Bassist Johannes Homann adäquat zu ergänzen.

„Mindreader“, die in Ahlen zuletzt beim sommerlichen Jugendfestival „Wechselschicht“ an der Zeche zu erleben waren, bekamen am Freitag viel Applaus für die zumeist rhythmisch treibenden Stücke ihrer aktuellen CD „Wastegate“. Kontrastreich zwischen harten und sanften Passagen angelegt, klangen die Songs der Band mit dem Gesang von Frontmann Martin Jäger trotz aller virtuosen Hardrock-Elemente immer wieder melodisch. Besonders die mit viel Applaus bedachten Stücke „Toxic“ oder „Empty Eyes“ der Beckumer Band haben eindeutig Wiedererkennungswert.

Lange Instrumentalstücke brachte anschließend das Quartett „Loipe“ auf die Büz-Bühne. „Lehmrock“ nennt die Band ihren Stil selbst. „Weil unsere Musik erdig, dreckig und schwer ist“, erklärten die Vier kurz vor ihrem Auftritt ihre eigene Wortschöpfung für das, was gemeinhin innovativer „Post-Rock“ genannt wird.

Hochkonzentriert präsentierten die Berliner dann ihre mitunter rund zehn Minuten langen Kompositionen, die Titel wie „Moorleiche“ oder „Schnabelried“ tragen. Mit Bassist Daniel Siegmund, der zumeist rücklings zum Publikum auf der Bühne stand, beeindruckten die Gitarristen Hannes Lippert und André Willing im Zusammenspiel mit Schlagzeuger Johann Hehemann mit ihren mächtig wirkenden, teils psychedelisch anmutenden Klängen.

Ebenso eigenwillig wie die Bühnenshow von „Loipe“ indessen auch ihr Verkaufsstand während des Konzerts hinten im Saal: Statt CDs bot die Band ausschließlich Musikkassetten und Vinyl-Schallplatten an. „Ansonsten kann man unsere Songs ja auch aus dem Internet herunterladen“, schmunzelten „Loipe“, die jenseits ihrer recht in sich gekehrten Bühnendarbietung sichtlich Freude an ihrem ersten Auftritt in Ahlen hatten – zumal sich im Laufe des Abends immer mehr Zuhörer im Saal einfanden.

„Einfach gut“, urteilten dann auch einige Besucher, die dem ungemütlichen Winterwetter getrotzt hatten und schließlich mit einem außergewöhnlichen und anspruchsvollen Rockkonzert belohnt wurden.