Feuerwehreinsatz in Rosendahl. Foto: Christian Wolff

Die Feuerwehr brach am Montagmittag eine intensive Suche rund um die Beckumer Straße ab. Von einem nahen Bauernhof war eine Kuh ausgebüxt. Sie wurde zwar von Passanten mehrfach gesehen, blieb aber letztlich verschwunden.

Von Christian Wolff

Eine ausgebüxte Kuh hielt am Montagvormittag die Feuerwehr in Atem. Gegen 8.30 Uhr rückte das Hilfeleistungsfahrzeug der Hauptwache in die Bauerschaft Rosendahl aus. Dort hatten Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßen NRW bereits Schilder zur Temporeduzierung aufgestellt, um das Tier nicht durch den Verkehr zu gefährden.

Doch trotz intensiver Suche war die Kuh bis mittags nicht auffindbar. Die Betroffenen hofften, dass sie von alleine den Weg zurück zu ihrem Hof findet. Am Nachmittag wurde sie auf Beckumer Gebiet gesichtet. Da werden Erinnerungen wach an Lucy, das bayerische Rind, das 2012 mit seinem Freiheitsdrang Schlagzeilen gemacht hatte.