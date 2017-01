Der Wahnsinn hat einen Namen: „Männer!“ – Mit diesem Schlachtruf machten die Herren der Schöpfung jedenfalls ordentlich Stimmung. Schließlich gab es am Sonntagvormittag mit Nummerngirls und Tänzerinnen so einigen Anreiz für gute Laune im „Hof Münsterland“.

Von Reinhard Baldauf

„Männer!“ – Mit diesem Schlachtruf feiern sich die Herren der Schöpfung gerne selber. Bei der Herrensitzung am Sonntagmorgen im „Hof Münsterland“ hatten die „Schwarz-Gelben Funken“ (SGF) erneut ein volles Haus. Und nicht nur aus Ahlen kamen die Männer. Wie durch die Spendenumschläge deutlich wurde, waren sogar Besucher aus Köln in die münsterlandische Karnevalshochburg gekommen.

Durch das mehrstündige Programm führte gekonnt Alexander „Alex“ Bussmeier, der sich als Einpeitscher sowie auch als „Männer-Bändiger“ betätigte. Mit „De Tulpenheini“ aus Belgien ging es los. Der hatte so einige flotte Sprüche auf Lager. Er berichtete von einem neuen „Viagra“: „Das funktioniert auch zu Hause.“ Dann kam gleich eine Überraschung: Mit „Infinity“ hatte sich aus Ennigerloh spontan eine Damen-Tanzgarde gemeldet. Der Augenschmaus kam bei den närrischen Männern gut an.

Klar gehört ebenso ein Nummerngirl zur Männersitzung. In diesem Jahr war es Natiish aus Köln. Jeweils in wechselnden Sexy-Outfits kündigte sie die Programmpunkte an und ging auch immer wieder auf die Tische zwischen die Männerreihen oder auf Stühle. In diesem Jahr war sie unter dem Namen Natiish Cash auch als Stripperin dabei und machte die Männerwelt verrückt.

Tanz und Musik bestimmten neben Vorträgen das Programm. Die Formation „Druckluft“ heizte mächtig im Stil von „La Brass Banda“ ein. Die weiblichen Mitglieder würzten die Bühnenshow vor dem Einzug von Seiner Tollität Pille I. mit kleinem Gefolge.

Zunächst ließ der Stadtprinz die „Happy Trumpets“ unter der Leitung von Ralf Doodt sein Prinzenlied intonieren. Orden durften nicht fehlen, aber auch der scharfe „Prinzentrunk“. Den würzigen Schnaps kippte die Tollität ohne groß eine Mine zu verziehen. Pille I. sorgte für Stimmung und führte eine Polonaise durch den Saal. Als Überraschung hatte der Stadtprinz den Sänger Tom Juno aus Sendenhorst mitgebracht. Als die Tollität von der Bühne entlassen war, machte sie kräftig mit.

Mit „Herr Sch-a-mitz“ drang wieder Deftiges an die Männer-Ohren. Die Vorstellung der Stripperin riss die Herren von den Stühlen, wie auch die Tänzerinnen von „Flerke relouded“. Die Band „Trallafitti“ machte Stimmung mit bekannten Gassenhauern wie „Schatzi, schenk’ mir ein Foto“ oder „Rockin’ all Over The World“.

„Supergirl“ Mary trieb die Stimmung dem Höhepunkt entgegen. Die Sängerin bot eine bunte Mischung von „99 Luftballons“ bis „Major Tom“. Dann war es dann Zeit, auszulosen, wer mit der Stripperin auf die Bühne durfte. So begann die „Ugly Show“ mit Natiish Cash. Der Saal tobte. Sängerin Mary wurde bei ihrem zweiten Auftritt entsprechend gefeiert. Nach dem Programm flossen kalter Gerstensaft und Schnaps noch lange in Strömen.