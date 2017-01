Der bevorstehende Abriss des Kettelerhauses und die anschließende Neubebauung des 1100 Quadratmeter großen Grundstücks auf der Ecke Süd- und Kolpingstraße werden, wie berichtet, insgesamt mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen. Eine so langwierige und umfangreiche Maßnahme „im Herzen der Stadt“ bringe zwangsläufig Beeinträchtigungen für Anlieger und Verkehrsteilnehmer mit sich, verhehlt Stadtbaurat Andreas Mentz nicht. Man sei jedoch gemeinsam mit dem Bauträger, dem Gemeinnützigen Bauverein, bestrebt, die Belastungen so gering wie möglich zu halten. „Unser Ziel ist, dass die Hauptverkehrsströme weiter fließen können“, so Mentz bei einem Ortstermin.

Einzelheiten teilte der für Verkehrsfragen zuständige Sachbearbeiter der Verwaltung, Heino Hilbert, mit. Seine wichtigste Botschaft: Die Südstraße soll während der gesamten Bauzeit für Linienbusse und Pkw offen bleiben. Sie werden die Baustelle auf ei­ner provisorischen, vier Meter breiten Spur passieren können, die parallel zur ei­gentlichen Fahrbahn – diese dient dann, durch einen Zaun abgetrennt, als Baustraße – angelegt wird. Dafür müssen allerdings die acht heutigen Stellplätze in diesem Bereich geopfert werden. Diesen Verlust ein wenig kompensieren soll laut Hilbert ein Kurzzeitparkplatz in Höhe der „Alten Apotheke“. Zehn, fünfzehn Minuten werde man sein Fahrzeug dort für „schnelle Besorgungen“ abstellen können. Entfernt werden müssen auch zwei Bäume und die Pfosten zur Begrenzung der halbrunden Nothaltebucht vor der Küfergasse am Weinhaus Schulz.

Der Baustellenverkehr mit Fahrzeugen bis zehn Meter Länge soll in nördlicher Richtung über die Fußgängerzone abgeführt werden – „natürlich mit Schrittgeschwindigkeit“, wie Heino Hilbert betont. Die Kolpingstraße wird nur noch aus dem „Kühl“ angefahren werden können, sie wird bis zur Baustelle als Sackgasse ausgewiesen. Eine Wendemöglichkeit besteht in Höhe der Zufahrt zu den Häusern auf dem Gelände des früheren Kolpinghauses. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt die Kolpingstraße auf einem ca. 1,50 Meter breiten Streifen vor den Häusern auf der Südseite durchlässig.

Der unbefestigte und unbewirtschaftete Parkplatz an der Hellstraße wird für die Baubürocontainer und als Lagerfläche von Baumaterialien benötigt. Dadurch entfallen an dieser Stelle weitere 15, 16 Stellplätze. Heino Hilbert gibt zu, das sei „schwierig, aber nicht zu vermeiden“.