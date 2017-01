Von Sabine Tegeler

Martin Luther als Playmobil-Figürchen oder als Badeente, Luther-Reformationsbier und „Lutherol“ zur täglichen Stärkung – das Marketing zum Reformationsjubiläum läuft, wie Rudolf Blauth am Montag beweist. Aber der Leiter der Volkshochschule (VHS) hat nicht eingeladen, um die Bandbreite der Merchandising-Produkte vorzustellen, sondern die Veranstaltungen die anlässlich des Jubiläums „500 Jahre Reformation“ in Ahlen laufen.

Eine extra gegründete Arbeitsgruppe aus Kooperationspartnern (evangelische, katholische und evangelisch-freikirchliche Gemeinde, Stadt Ahlen, VHS, Familienbildungsstätte, Interreligiöses Museum, Mayersche Buchhandlung Sommer und Kulturgesellschaft) hat ein sehens- und hörenswertes Programm auf die Beine gestellt: Lesungen, Ausstellungen, Film und Exkursionen warten auf die, die sich mit dem Reformator und den Auswirkungen der Reformation bis heute auseinandersetzen wollen – mal ganz historisch, mal sehr ernst, mal humorig und auch musikalisch.

Eines der Highlights, darauf verweist Bürgermeister Dr. Alexander Berger dann auch gleich zu Beginn, werde das große ökumenische Festkonzert am 24. September in der St.-Marien-Kirche sein, bei dem unter dem Motto „Ein feste Burg ist unser Gott“ die Chöre der evangelischen und katholischen Gemeinde unter der Gesamtleitung von Dr. Wolfgang König zeitgenössische Werke singen. Begleitet werden die Chöre von einem Orchester mit historischen Instrumenten. Das Konzert gilt gleichzeitig auch als Auftakt der neuen Spielzeit der Kulturgesellschaft.

Luther-Jahr in einer katholischen Kirche? Ja natürlich, sagt St.-Bartholomäus-Stadtpfarrer Dr. Ludger Kaulig: „Die Reformation war auch eine Reformation der katholischen Kirche.“ Es sei schön, zu sehen, was in den vergangenen Jahrzehnten in der Ökumene erreicht worden sei: „Was haben wir voneinander gelernt. . .“

Ein großes musikalisches Event, dafür wirbt Pfarrer Markus Möhl, sei auch das Pop-Oratorium „Luther“ in Halle, zu dem die Evangelische Kirchengemeinde am 11. März eine Fahrt anbietet. Die sei zwar schon ausverkauft, es gebe aber noch Karten – sowohl für die Vorstellung in Halle als auch in Düsseldorf. 20 000 Sänger seien daran beteiligt: „Das ist der größte musikalische Beitrag im ganzen Jubiläumsjahr.“

Aber, so Rudolf Blauth, auch die „dunkle Seite Luthers“ solle Platz finden im Programm – der Antisemitismus, der Hass gegenüber anderen Gruppen der Bevölkerung, wie er sich bei den Bauernaufständen gezeigt habe. Pfarrer i.R. Heinz Aden verweist in diesem Zusammenhang auf den Vortrag von Erhard Nierhaus „Martin Luther und die Juden“ am 5. März im Interreligiösen Museum.

Ein Programmheftchen mit allen 17 Veranstaltungen liegt in den beteiligten Einrichtungen aus. Zudem berichten die Westfälischen Nachrichten“ rechtzeitig und detailliert über die einzelnen Angebote.