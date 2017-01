„Schützen, Bürger, Könige“ lautete der Titel einer soeben beendeten Ausstellung in Rheine, die am Sonntag eine Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen besuchte. Das Bild zeigt (v.l.) den Ehrenvorsitzenden Bernd Schulze Beerhorst mit Frau Doris, den amtierenden König Holger Steinhoff sowie Raphael Fischer, Dirk Rösner und Josef Ostermann. Foto: privat

Auf eine mehr als 325-jährige Geschichte blickt der Bürgerschützenverein Ahlen zurück. Doch auch die Grünröcke aus Rheine haben eine lange Historie, bei der es durchaus Parallelen gibt, wie die Ahlener Abordnung in einer Jubiläumsausstellung erfuhr.

Von Christian Wolff

Die Ausstellung „Bürger, Schützen, Könige“ hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Gäste nach Rheine geführt. Die Stadt ist stolz auf 16 aktive Schützenvereine, die allerhand Devotionalien ihrer seit Jahrzehnten, teils Jahrhunderten andauernden Geschichte vorweisen können. Zum Abschluss der Ausstellung ließ sich eine Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen durch die Räume des Falkenhof-Museums führen.

Der Bürgerschützenverein Rheine lässt sich bis ins Jahr 1616 zurückverfolgen, so dass 2016 das 400-jährige Bestehen gefeiert wurde. Ein Schmankerl des Sonderprogramms war diese Ausstellung. Eines der wichtigsten Exponate ist ein Schützenbuch von 1630, eine wertvolle Handschrift aus dem Stadtarchiv Rheine. Über 150 Jahre lang wurden darin Ereignisse, welche die Schützen betreffen, festgehalten. Ausstellungskuratorin Dr. Christiane Kerrutt freute sich über die wertvolle Leihgabe, ebenso Dr. Thomas Gießmann als Leiter des Stadtarchivs. Mit Dr. Lothar Kurz fanden sie einen versierten Experten, der diese und andere Geschichtsquellen für die Ausstellung gesichtet und aufgearbeitet hat.

Zu den Besonderheiten gehört ebenfalls Rheines älteste Schützenkette mit dem 400 Jahre alten Vogel und zahlreichen Anhängern. „Unser Bürgerschützenverein hat eine Kette, deren älteste vorhandene Plakette mit 1688 datiert ist“, weiß Inventarienverwalter Josef Ostermann. „Wie wir zu unserem 325-jährigen Bestehen dank der Recherchen von Jürgen Rheker erfuhren, liegen die Wurzeln unseres Vereins noch deutlich weiter zurück als 1688.“ Ein Ziervogel an der Rheinenser Kette erinnerte die Ahlener stark an ein Exemplar ihrer alten Kette. So wurde angeregt über Ähnlichkeiten im Schützenwesen diskutiert.

Nebenbei erfuhren der amtierende König Holger Steinhoff und seine Gefährten etwas über die Entstehung noch heute gebräuchlicher Sprichwörter. „Etwas auf der Pfanne haben“ kommt ursprünglich aus dem Schießwesen. Das nötige Pulver für ein Steinschlossgewehr wurde in eine Einbuchtung gelegt, ähnlich einer Pfanne. Lag darin genug Zündpulver, hatte der Schütze also „etwas auf der Pfanne“ und konnte gleich losschießen.