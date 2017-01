Von Ralf Steinhorst

Der Verein für Städtepartnerschaft hatte 2016 wieder ein bewegtes Jahr. Die Pflege der Beziehungen zu den Partnerstädten wurde intensiv aufrechterhalten. Das soll sich auch 2017 nicht ändern, in dem die Jubiläen von drei Partnerschaften gefeiert werden.

In seiner Rückschau griff der Vorsitzende Alois Steinkamp am Montagabend im Restaurant „Posthalterey“ verschiedene Veranstaltungen auf. Im Juni war der Verein mit 33 Personen ins luxemburgische Differdingen gefahren und hatte dort auch am Festumzug zum Nationalfeiertag teilgenommen. Beim Stadtfest im Juli waren die Ahlener dann selbst Gastgeber und hatten Besucher aus Penzberg und Teltow zu Gast. Beim Pöttkes- und Töttkenmarkt im September und beim Weihnachtsmarkt war der Verein mit einem Stand vertreten. Auch die Fahrt ins oberbayerische Penzberg Ende September war ein voller Erfolg.

Die Jubiläen der Städtepartnerschaften mit Differdingen (35 Jahre), Teltow (25 Jahre) und Penzberg (zehn Jahre) stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten 2017. Sie werden zum Stadtfest vom 7. bis 9. Juli gemeinsam gefeiert. Die zentrale Feier läuft am Samstag, 8. Juli, ab Mittag auf dem Platz der Städtepartnerschaften vor der Friedrich-Ebert-Halle. Der Verein richtet das Fest in Kooperation mit der Stadt aus. „Wir werden die Bewirtung mit einem angemessenen Betrag unterstützen“, kündigte Alois Steinkamp an. Schließlich wolle der Verein den Delegationen aus den Partnerstädten das zurückgeben, was man bei den Besuchen dort immer an Gastfreundschaft empfange. Um die zentrale Veranstaltung herum plant der Städtepartnerschaftsverein Veranstaltungen in kleinen Gruppen, die individuell wahrgenommen werden können. Dazu wurde ein neunköpfiger Arbeitskreis gebildet.

Des Weiteren sind wieder einige Fahrten in die Partnerstädte geplant. Vom 29. April bis 2. Mai fährt der Verein zum Kirschblütenfest nach Teltow, wo er sich auch an einem Stand präsentiert. Diese Fahrt ist bereits ausgebucht. Der Besuch in Penzberg findet vom 24. bis 27. August statt.

Auch der Beginn der Mitgliederversammlungen wurde diskutiert. Diese werden zukünftig um 19 Uhr anfangen. Kassiererin Ruth Kuretitsch wurde mit einem Blumenstrauß für besondere Verdienste geehrt.