Von Peter Schniederjürgen

Der Montag war für LR-Chef Dr. Thomas Stoffmehl ein sehr ungewöhnlicher Tag. Schließlich hat ein CEO (Chief Executive Officer – Leiter der Geschäftsführung) eben nicht alle Tage einen so jungen Kollegen an seiner Seite. Einen wie Sebastian Schutz , Schüler der zwölften Klasse des Silverberg-Gymnasiums in Bedburg . Sebastian war der Gewinner der Aktion „Chef für 1 Tag“ des Magazins „ Focus Money“.

Dabei hat der 17-Jährige nicht nur den CEO von LR Health & Beauty, begleitet: „Er hat richtige Aufgaben übernommen, wie die Begrüßung von rund zwei Dutzend neuen Vertriebspartnern“, berichtet Dr. Stoffmehl beim Pressegespräch in der LR Media Factory auf der Zeche Westfalen.

Doch wie kam der Schüler aus dem Rheinland auf den Chefsessel des Ahlener Unternehmens? „Wir haben uns im Klassenverband mit einem Video beworben“, erzählte der Gymnasiast. In einem aufwendigen Auswahlverfahren wurden zunächst die Klasse, dann einige Klassenkameraden und schließlich Sebastian Schutz in einem mehrtägigen Assessment-Center der Aktion „Chef für 1 Tag“ ausgewählt.

„Ein wunderbarer Tag, richtig vollgepackt mit Terminen und wahnsinnig aufregend“, ist Schutz froh, dass es ihn danach nach Ahlen verschlagen hat.

Der junge Mann hat seinen Schwerpunkt schon länger auf Wirtschaft und Politik gelegt und plant auch dahingehend seinen weiteren Werdegang.

„Es ist sehr spannend, mal in die Leitung eines so großen Betriebes zu blicken und unglaublich vielfältig“, stellt der Eintags-Chef begeistert fest. Der Bericht eines großen Vertriebspartners und das daraus resultierende Gespräch über das Projekt sei einer der Höhepunkte für ihn gewesen, sagt er. „Aber auch das Frühstück mit Mitarbeitern war sehr lehrreich.“ Dabei lädt der LR-Chef wöchentlich Mitarbeiter verschiedener Abteilungen zum zwanglosen Austausch ein.

„Für uns ist es einfach wichtig, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, hinter die Kulissen der Unternehmensführung zu schauen. Dazu ist das Projekt, perfekt“, führt Dr. Stoffmehl aus. Abschließend stellt er seinem jungen Kollegen ein gutes Zeugnis aus: „Ich bin sicher, dass Herr Schutz seinen Weg machen wird. Er hat die nötige Zielstrebigkeit, verbunden mit der Offenheit, Neues aufzunehmen. Es hat Spaß gemacht“, urteilte der Manager.

In dem Projekt durften sich 112 junge Managementtalente auf einem Chefposten bewähren. In diesem Jahr bietet der bundesweite Wettbewerb Schülern und Lehrern Einblicke in acht Unternehmen und Organisationen, die beispielhaft für ihre Branchen stehen. In der direkten Begegnung lernen die Teilnehmer, wie Wirtschaft funktioniert.