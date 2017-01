Von Christian Wolff

Am Montag rollte der Verkehr noch weitgehend problemlos. Seit Dienstagmorgen sorgen jedoch die ersten Baufahrzeuge für Behinderungen auf der Bundesstraße 58 zwischen „Brulands Eck“ und Roland. Auch erste abgeschnittene Sträucher und Äste sammeln sich an den Banketten.

Der Landesbetrieb Straßen NRW hat – wie Ende vergangener Woche angekündigt – mit den Vorarbeiten für den Fahrbahnausbau und die damit einhergehende Begradigung begonnen.

Verkehrsschilder, die ebenfalls am Dienstag aufgestellt wurden, sorgen auf rund 1,5 Kilometern Länge für gedrosseltes Tempo. Die Ausbaustrecke beginnt aus Richtung Ahlen kommend in Höhe des bereits ausgebauten Abschnitts der Bundesstraße. Die Baustrecke endet an der Vorhelmer Straße (L 586).

Ein Teil der heutigen B-58-Trasse, die von vielen Pendlern benutzt wird, muss letztlich verlegt werden. Die beiden bisherigen Kreuzungen Hinteler / Vorhelmer Straße und L 586 / B 58 (Roland) werden in einem neuen Kreisverkehr zusammengefasst.

In den kommenden Wochen geht es zunächst um Baumfällarbeiten, um Platz für die neue Trasse zu schaffen. Somit ist es weiter möglich, die alte Trasse zu passieren, auch wenn dauerhaft mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist, heißt es von Seiten des Landesbetriebs. Im Zuge der Bauarbeiten, die zugleich für eine Entschärfung der mitunter scharfen Kurven in dem Bereich sorgen, wird der Abschnitt noch durch einen separaten Fuß- und Radweg ergänzt.

Das 2,4-Millionen -Euro-Projekt soll bis Jahresende fertiggestellt sein.