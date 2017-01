180 Alarmierungen durchwanderten allein in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar 2007 das Lagezentrum der Feuerwehr-Hauptwache am Konrad-Adenauer-Ring. Foto: Ulrich Gösmann

Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde fegt Orkan „Kyrill“ Mitte Januar 2007 über Europa hinweg. 47 Menschen sterben, elf von ihnen in Deutschland. Vergleichsweise gering blieb die Schadensbilanz in Ahlen. Ein Rückblick.

Von Christian Wolff

Auch wenn es die Wersestadt im Vergleich zu vielen anderen Städten im Münsterland noch recht glimpflich traf – die Nacht vom 18. auf dem 19. Januar 2007 werden viele Ahlener so schnell nicht vergessen. In Ahlen soll die Spitzenwindgeschwindigkeit bei 106 Stundenkilometern gelegen haben, im Umland gar bei über 200.

Die markantesten Schäden: An der Pauluskirche knickte das Turmkreuz um, an der Sedanstraße flog ein Terrassendach weg, an der Halle eines Handwerksbetriebes riss die Dachdämmung hinunter, besonders hohe Dächer wie das an der Barbaraschule verloren etliche Ziegel, mehrere Bildstöcke, darunter das Hofkreuz bei Eilert in Tönnishäuschen, wurden zerstört.

Als das Lagezentrum in der Feuer- und Rettungswache am Konrad-Adenauer-Ring am Morgen die Schicht übergab, standen 180 Sturmeinsätze im zentralen Computer . 80 waren es am Abends zuvor gegen 18 Uhr, als der Sturm schon spürbar, aber noch nicht in voller Kraft über Ahlen angekommen war. Der stellvertretende Wachleiter Wolfram Schneider lobt damals besonders die 80 Kameraden, die ununterbrochen von einer Einsatzstelle zur nächsten geeilt sind, „ohne sich etwas zu schenken“.

Fotostrecke Foto: Ulrich Gösmann

Als Schneider am Vormittag die Schicht an Kollege Uwe Geismann übergab, waren seine Leute noch immer überall im Stadtgebiet unterwegs. Bis um Punkt 16 Uhr stieg die Zahl der Einsätze auf 237 an. Und in etlichen Gärten und Parks wurde noch Tage und Wochen später eifrig gesägt und aufgeräumt.