Von Ralf Steinhorst

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Stundenkilometern jagte der Orkan „Kyrill“ vor genau zehn Jahren – in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar 2007 – über Ahlen hinweg. In seiner Zerstörungswut riss er Dachpfannen von den Dächern und zahlreiche Bäume um. Vor allem hohe Gebäude wie Kirchtürme wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen: St. Marien ließ Schieferplatten fallen, an der Pauluskirche knickte das Turmkreuz um.

Auf dem Hof von Maria und Bernhard Bühlmeyer an der Münsterstraße bei Tönnishäuschen machte sich der Sturm zunächst dadurch bemerkbar, dass er einige Dachpfannen vom Dach riss. „Da bekamen wir schon eine gewisse Vorahnung“, blickt Bernhard Bühlmeyer zum Jahrestag zurück. Erst am nächsten Morgen, als er gegen 8 Uhr zum Hof Eilert fuhr, den er mitbewirtschaftet, wurde ein weiterer großer Schaden sichtbar.

Die sechs Fichten, die um das historische Wegekreuz herum standen, hatten dem Orkan nicht standgehalten und begruben das Steinkreuz unter sich. „Das Ausmaß der Schäden an dem Objekt hatten wir erst gar nicht richtig erkannt“, gibt Bernhard Bühlmeyer seinen ersten Eindruck wieder. Erst als das umgestürzte Kreuz mit der Motorsäge freigelegt wurde, deutete sich Schlimmeres an. Die Hoffnung, wenigstens den Korpus retten zu können, zerschlug sich. Auch er war zerstört.

Fotostrecke Foto: Ulrich Gösmann

Die Restaurierung des Wegekreuzes zog sich hin, immerhin wurden die Kosten von über 2700 Euro zu je einem Viertel von der Stadt Ahlen, dem Kreis Warendorf und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit Fördergeldern mitgetragen. Steinmetz Bernhard Schemann aus Sendenhorst stellte das Wegekreuz wieder her. „Das hat alles gut geklappt“, ist Maria Bühlmeyer froh, auch wenn nicht alle Teile im Original erhalten bleiben konnten. Allerdings wurde darauf Wert gelegt, dass Ersatzteile im Originalstein hergestellt werden. Somit kam Baumberger Sandstein zur Verwendung. Im November 2007 wurde das Wegekreuz wieder aufgestellt, jetzt aber ohne flankierende Bäume.

Letztlich hat „Kyrill“ im Forstwesen einiges verändert, bilanziert Stefan Befeld, Pressesprecher des Landesbetriebs Wald und Holz NRW in Münster: „Die Lehre aus ,Kyrill‘ war, reine Fichtenwälder als nicht zukunftsgerecht einzustufen.“ Also entstanden auf den betroffenen Flächen Mischwälder mit Laubbäumen wie der Birke. Was unter dem Aspekt des Klimawandels den Vorteil hat, dass diese Wälder nicht nur gegen Stürme, sondern auch Pilze und Insekten resistenter sind. Auf die Fichte kann allerdings nicht verzichtet werden, sie ist noch wichtig bei der weiteren Verwendung wie dem Möbelbau. Wie würde sich ein neuer „Kyrill“ heute auswirken? Die neu aufgeforsteten Wälder sind noch nicht hoch genug, daher noch nicht so sturmanfällig. „Die Mischwälder sind gegen Sturm sicher besser gerüstet“, ist sich Stefan Befeld sicher, auch wenn ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit im Extremfall wie bei „Kyrill“ auch tiefwurzelnde Bäume brechen würden.