Ahlen -

Für die Ratsfraktion der „Linken“ war es der Grund, der Veranstaltung demonstrativ fernzubleiben – für Bürgermeister Dr. Alexander Berger ein Zeichen „guter Nachbarschaft“: Da in der „Westfalen-Kaserne“ zurzeit keine geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, richteten Stadt und Bundeswehr am Dienstagabend erstmals gemeinsam einen Neujahrsempfang in der Stadthalle aus.