Der Bagger greift zu und zieht die Baumstämme an Land. Die Fällaktion ist sozusagen die Vorarbeit für die Neugestaltung des Areals am Erlengrund. Foto: Peter Schniederjürgen

Das Areal zwischen Gemmericher Straße und Hövenerort, der kleine Park am Erlengrund, soll ein grünes Schmuckstück werden. Zurzeit laufen dafür die Vorarbeiten.

Von Peter Schniederjürgen

„Ein paar Grad kälter dürfte es für uns schon sein“, stellt Stefan Grothues aus Stromberg mit einem Blick in den januartrüben Himmel trocken fest. Er ist mit seinen beiden Mitarbeitern in diesen Tagen dabei, den Richterbach und Teich am Erlengrund-Park zwischen Gemmericher Straße und Hövenerort freizuschneiden. Genauer gesagt, die hohen Pappeln zu beseitigen. „So über 50 Stück werden es wohl sein“, überlegt der Juniorchef des Stormberger Landschaftsbaubetriebs.

Mit Bagger und Motorsägen geht es den gewaltigen Bäumen an die Rinde. Markiert wurden die Fällkandidaten mit einem rosafarbenen Punkt. Hier wissen die Profis, die großen Motorsägen geschickt anzusetzen. Schließlich ist so eine Fällaktion kein ungefährliches Unterfangen.

Doch die beiden Waldarbeiter wissen, was sie zu tun haben. Mit einem keilförmigen Einschnitt wird die Fallrichtung der Baumes festgelegt. Dann kommt der schräge Fällschnitt. Mit dem Ruf „Baum fällt“ sollte sich der Zuschauer schleunigst aus dem Staube machen. Ein lautes Krachen und dann stürzt der an die 15 bis 20 Meter hohe Baum in den Teich. Zuschauen ist spannend, aber eben nicht ungefährlich. „Darum haben wir unseren Arbeitsbereich auch abgesperrt“, bittet der Landschaftsbauer um Verständnis. Denn schließlich fällt hier keine Heckenschnitt, hier donnern Tonnen von Holz mit Wucht ins Wasser.

Dann tritt Stefan Grothues mit seinem Bagger in Aktion. Er greift die Stämme und zerrt sie mit viel Maschinenkraft ans Ufer. „Darum hätten wir es auch gern kälter, das ist besser für den Boden“, erklärt der Stromberger. Denn die Raupenketten des Baggers hinterlassen trotz des Frostes deutliche Eindrücke.

Wenn er die Stämme aus dem Wasser gezogen hat kommen die Mitarbeiter. Sie entfernen Äste und Zweige von den Stämmen. Die sind zum Teil schon ziemlich angeschlagen. „Für einige wurde es wirklich Zeit, einen kräftigen Sturm hätten die wohlmöglich nicht überstanden“, zeigt der Baggerführer auf einen dicken, aber fast hohlen Pappelstamm.

Mit dem Freischlag unter den großen Pappeln beginn die Arbeiten zur Neugestaltung der Parkanlage. Insgesamt stehen für das Projekt rund 400 000 Euro zur Verfügung. Dabei wird nicht nur der Teich, sondern auch der weitere Verlauf des Richterbachs renaturiert. Zusätzliche werden neue Spielgeräte aufgestellt. Die Stadt rechnet zum Sommer mit der Fertigstellung des Parks.